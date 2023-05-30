Молодые ученые Алтая работают над получением элитного семенного материала зерновых культур

Молодые ученые университета работают над повышением качества посевного материала и урожая яровой пшеницы. В качестве основы они используют пневмосепарирование. Это особенно актуально в рамках импортозамещения.
Первый этап ученые провели в марте 2023 года. Они получили и подготовили семенной материа из семеноводческих хозяйств Алтайского края.
В мае ученые приступили к закладке полевых опытов. Общая площадь опытных посевов составила 840 кв. м.
«Рабочей гипотезой проекта является предположение о том, что урожайность пшеницы возможно повысить путем выделения из посевного материала определенных фракций. Представленная гипотеза будет проверена в рамках заложенного опыта", - сообщают в ведомстве.
Для проведения посева использована новая отечественная техника - специальная селекционная сеялка Омского экспериментального завода.
Группа молодых ученых университета реализует проект на грант Ученого совета в размере 400 тыс. рублей.