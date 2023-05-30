«Молодые, энергичные, счастливые». Губернатор пообщался с участниками форума «АТР»

Около озера Ая в Алтайском районе открыли юбилейный молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития». Это событие проходит уже в 15-й раз. Обмениваться опытом и знаниями в управлении, разработке инициатив и их внедрении в практику приехали более 500 человек из 66 российских регионов и девяти стран. Ключевая тема этого года —«Наставничество».

В церемонии открытия форума «АТР» приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Дмитрий Колозин, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Юлия Дрожжина.

На открытии форума Дмитрий Колозин пожелал всем участникам: «Плодотворной работы, вкушать радость общения, новых друзей, всего самого доброго и только вперед!»

Губернатор края Виктор Томенко отметил, что АТР, как обычно, открывает летнюю форумную кампанию по всей стране.

Надеюсь, мы зададим хороший серьезный темп и уровень, который будут держать и все другие площадки на территории нашей страны, — поприветствовал участников форума Томенко. — Как всегда, наш форум, его площадки — это возможность проявить себя, узнать много нового, получить навыки и компетенции, а самое главное — доступ к инструментам для воплощения своих задумок, идей и проектов, с которыми вы приехали на форум.

Виктор Томенко принял участие в форуме «Алтай. Территория развития». Фото: Антон Червяков.

Образование и развлечение

На «АТР» приехали активисты возрастом от 18 до 35 лет, реализующие себя в сфере проектной, исследовательской деятельности, активно участвующие в общественной жизни и развивающие свою малую родину.

Я искренне рад видеть столько молодых, энергичных, счастливых, веселых, перспективных молодых людей, — обратился к участникам форума Виктор Томенко.

Форум «Алтай. Территория развития». Фото: Антон Червяков.

«АТР» будет работать до 2 июня. Программа включает восемь образовательных площадок по трем направлениям: «АТР-социальный», «АТР-управленческий», «АТР-трудовой». В каждой площадке поучаствуют 60 человек. Кроме насыщенной образовательной программы, организаторы приготовили творческие, интеллектуальные и туристические события, интерактивные площадки.

Координаторами и наставниками площадок стали успешные алтайские эксперты. Например, руководителем «Арт-продвижения» работает Александр Савин, художественный руководитель барнаульского «Крепостного театра». Он обучит участников навыкам, которые помогут продюсировать и воплощать сложные творческие проекты.

Виктор Томенко встретился с лидерами и участниками форума и пообщался с ними в неформальной обстановке на площадках «Добро, бро» и «Я — профи».

Виктор Томенко принял участие в форуме «Алтай. Территория развития». Фото: Антон Червяков.

Гранты и идеи

В этом году вновь пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты». Участники могут представить работы в одной из 18 номинаций. Максимальный размер грантовой поддержки — 1 млн рублей.

Кстати, в 2022 году 19 победителей конкурса получили гранты на сумму порядка 10 млн рублей.

Победа в прошлогоднем грантовом конкурсе помогла студии Homo Artisticus провести уникальный театральный марафон «Истории одной земли» по Алтайскому краю. Наставники провели тренинги и мастер-классы по актерскому мастерству в четырех любительских студиях, спектакль-победитель по материалу алтайского писателя сейчас гастролирует по городам региона.

Напомним, что в 2022 году форум «АТР» получил статус окружного. За это звание он боролся еще с четырьмя российскими площадками.