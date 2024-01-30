31 января
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Жизнь

Молодая сибирячка пробралась к Путину, чтобы сделать фото на память

Девочка из Новосибирска пробралась к Владимиру Путину, чтобы сделать фото на память. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Маруся (вторая справа) вместе с семьей на форуме «Родные – Любимые».
Маруся (вторая справа) вместе с семьей на форуме «Родные – Любимые».
Предоставлено Ириной Путинцевой

Десятилетняя Маруся из Новосибирска выбежала к сцене, где выступал Владимир Путин на форуме «Родные – Любимые».

Отмечается, что девочка мечтала встретить президента.

При этом перед поездкой случился казус — Маруся сломала руку, а с гипсом добираться до столицы не очень удобно. Однако школьница не сомневалась, что хочет ехать.

Журналисты заметили проворную девочку и взяли у нее интервью.
Журналисты заметили проворную девочку и взяли у нее интервью.
Предоставлено Ириной Путинцевой

Во время выступления президента она побежала прямо к сцене и смогла сфотографировать Путина. При этом девочка прошмыгнула туда, где даже для журналистов был запрет.

За фото ее никто не ругал, ведь дети были на форуме главными. Охранник только махала рукой, мол, сфотографировала — убегай.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести штрафы для родителей буллеров.

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