Молнии, пироги и Ирина Купченко. Что произошло на Алтае 23 июля

- Стало известно, что накануне в Сростках испекли гигантский четырехметровый пирог. Вряд ли он достался всем многотысячным зрителям фестиваля, однако можем заверить - это было вкусно.
- Не обошлось в такую погоду без происшествий. В райцентре Романово у одного из домов загорелась кровля. В нее попала молния. К счастью, никто не пострадал.
- В Республике Алтай из детского лагеря сбежали подростки 19 июля. Где они слонялись - неизвестно, однако их нашли спустя четыре дня - 23 июля.
- А актриса Ирина Купченко поделилась впечатлениями об Алтае. По ее словам, в Алтайском крае она отдыхает душой, что компенсирует ей физическую усталость.
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