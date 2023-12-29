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Жизнь

Мокрый снег, порывы ветра и шторм ожидают в Новый год в Алтайском крае

МЧС Алтайского края предупреждает о неблагоприятных метеоявлениях в новогоднюю ночь.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

Непогода ожидается со второй половины дня 29 декабря 2023 года до первой половины ночи 1 января 2024 года.

По прогнозам возможны усиление ветра до 13-18 м/с, местами порывы 19-24 м/с. Ожидаются дождь, переходящий в мокрый снег. Местами образу.тся гололедные явления и метели. На дорогах вероятны местами сильная гололедица и снежные заносы.

Наибольшая ветровая нагрузка ожидается в Алейском, Быстроистокском, Зональном, Калманском, Краснощековском, Курьинском, Мамонтовском, Петропавловском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском, Усть-Калманском, Усть-пристанском, Целинном и Шипуновском районах.

"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества ДТП", - предупреждают в МЧС.

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