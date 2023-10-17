«Модный приговор» возвращается в эфир без главного историка моды

Программы «Модный приговор» не было в эфире 19 месяцев. Уже осенью он снова появится на экранах телевизоров, сообщает "Комсомольская Правда".

Известно, что Александр Васильев не продолжит участия в съемках. Кого выбрали на его место, станет известно только после выхода программы в эфир.

Обвинителем героини выступала Эвелина Хромченко, а защитницами — Надежда Бабкина и Юлия Барановская, работали они по очереди.

Однако Барановская - штатный сотрудник канала. А вот с остальными нужно было продлевать контракты. В декабре 2022 они закончились.

Пока что неизвестно, будет «Модный приговор» входить ежедневно или же только в выходные.

Ранее жительница Барнаула по Первому каналу рассказала, что у нее были любовники "от Камчатки до Европы".