18 октября
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Жизнь

«Модный приговор» возвращается в эфир без главного историка моды

Программы «Модный приговор» не было в эфире 19 месяцев. Уже осенью он снова появится на экранах телевизоров, сообщает "Комсомольская Правда".

Жительница Алтая на программе "Модный приговор"
Жительница Алтая на программе "Модный приговор"
скрин программы.

Известно, что Александр Васильев не продолжит участия в съемках. Кого выбрали на его место, станет известно только после выхода программы в эфир.

Обвинителем героини выступала Эвелина Хромченко, а защитницами — Надежда Бабкина и Юлия Барановская, работали они по очереди.

Однако Барановская - штатный сотрудник канала. А вот с остальными нужно было продлевать контракты. В декабре 2022 они закончились.

Пока что неизвестно, будет «Модный приговор» входить ежедневно или же только в выходные.

Ранее жительница Барнаула по Первому каналу рассказала, что у нее были любовники "от Камчатки до Европы".

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