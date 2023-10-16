Модный эксперт рассказал, в каких нарядах встречать Новый год

Он посоветовал отдать предпочтение элегантным нарядам. Но просто красивое, даже летнее платье с цветочным принтом или однотонное будет смотреться хорошо, уверен эксперт.

Важно не переборщить.

Выбравшим яркий наряд девушкам не стоит делать тяжелую укладку, пишет "Мослента". Если костюм скромный, можно сделать акцент на прическе, макияже или обуви.

Ранее Лисовец прокомментировал новость о том, что британцы, россияне и поляки попали в первую тройку рейтинга самых некрасивых мужчин в мире. По его словам, в России уже давно популярен тюремный стиль — и в выражении лица, и в манерах, и в манере одеваться. Подобная эстетика считается брутальной.