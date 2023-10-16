Мобильная стоматология, обморок и отключение телерадиосигнала. Что произошло в Алтайском крае 16 октября

Какие специалисты в Алтайском крае за год стали наиболее востребованы.

На градостроительном совете рассмотрели сразу два объекта для автолюбителей – и на этот раз не гаражи.

Кратковременные отключения телерадиосигнала ожидаются в Алтайском крае. Причина.

Антон Владимирович Воронов продолжит работать министром транспорта Алтайского края.

В Алтайском крае появился первый выездной стоматологический комплекс. Машину поставили на баланс Краевой детской стоматологической поликлиники.

Алтайская академия покажет барнаульцам все, что скрывает в своем уникальном производственном центре.

В Барнауле пассажиру автобуса вызвали реанимобиль. Мужчина упал без сознания прямо в автобусе.

Сразу два субботника пройдут в разных районах Барнаула. Все желающие смогут присоединиться и сделать город чище.