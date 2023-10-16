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Жизнь

Мобильная стоматология, обморок и отключение телерадиосигнала. Что произошло в Алтайском крае 16 октября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 16 октября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

  • Какие специалисты в Алтайском крае за год стали наиболее востребованы.

  • На градостроительном совете рассмотрели сразу два объекта для автолюбителей – и на этот раз не гаражи.

  • Кратковременные отключения телерадиосигнала ожидаются в Алтайском крае. Причина.

  • Антон Владимирович Воронов продолжит работать министром транспорта Алтайского края.

  • В Алтайском крае появился первый выездной стоматологический комплекс. Машину поставили на баланс Краевой детской стоматологической поликлиники.

  • Алтайская академия покажет барнаульцам все, что скрывает в своем уникальном производственном центре.

  • В Барнауле пассажиру автобуса вызвали реанимобиль. Мужчина упал без сознания прямо в автобусе.

  • Сразу два субботника пройдут в разных районах Барнаула. Все желающие смогут присоединиться и сделать город чище.

  • В Октябрьском районе Барнаула отключат горячую воду. Адреса.

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