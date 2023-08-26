26 августа
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Жизнь

Много ли будет снега зимой и дождях в сентябре можно узнать в этот день

В народе 26 августа отмечается Тихон Страстной. На Руси Тихона считали помощником в избавлении от всякого уныния.

Барнаульские улицы. Дуб. Листья.
Барнаульские улицы. Дуб. Листья.
Анна Зайкова

О народных приметах в этот день – в материале altapress.ru.

  • Туман слишком скоро пропадает в солнечных лучах — еще долго погода будет хорошей.
  • Ежели весь день стоит жара — зимой будет холодно.
  • Если за окном мороз — к погожей зиме.
  • Дождь предсказывает, будут ли сильные ветры зимой. Чем сильнее дождь — тем больше снега будет зимой.
  • Если по окончании мелкого дождя туман прямо над землей нависает — к ненастьям.
  • Сверкающая луна — к дождику.
  • Ежели листики на березе покрылись желтым — то будут заморозки.
  • Тихое дуновение ветров – к появлению солнца, а ежели буря — то сентябрь будет дождлив.
  • Сильные ветры — проливные дожди в сентябре.

Между тем 24 августа в Алтайском краю будет порывы ветра достигнут 22 метров в секунду. А ночью — сильные дожди с грозами. Правда, в Барнауле преимущественно без осадков.

Ранее какими будут предстоящие осень и зима, рассказали барнаульские улицы.

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