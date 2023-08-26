Много ли будет снега зимой и дождях в сентябре можно узнать в этот день

О народных приметах в этот день – в материале altapress.ru.
- Туман слишком скоро пропадает в солнечных лучах — еще долго погода будет хорошей.
- Ежели весь день стоит жара — зимой будет холодно.
- Если за окном мороз — к погожей зиме.
- Дождь предсказывает, будут ли сильные ветры зимой. Чем сильнее дождь — тем больше снега будет зимой.
- Если по окончании мелкого дождя туман прямо над землей нависает — к ненастьям.
- Сверкающая луна — к дождику.
- Ежели листики на березе покрылись желтым — то будут заморозки.
- Тихое дуновение ветров – к появлению солнца, а ежели буря — то сентябрь будет дождлив.
- Сильные ветры — проливные дожди в сентябре.
Между тем 24 августа в Алтайском краю будет порывы ветра достигнут 22 метров в секунду. А ночью — сильные дожди с грозами. Правда, в Барнауле преимущественно без осадков.
Ранее какими будут предстоящие осень и зима, рассказали барнаульские улицы.