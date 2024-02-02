Мнение эксперта о "Мастере и Маргарите" и проверка "Мария-Ра". Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Поздравляю с долгожданной пятницей. Для чтива на вечер предлагаю красочное интервью с искусствоведом Михаилом Локшином . Он рассказал, зачем нашему поколению своя "Мастер и Маргарита" и имеет ли право экранизация отличаться от книги. А не культурные новости Алтайского края — в моей подборке.

Новый трамвай сломался в первый же день

Мы с коллегой успели прокатиться на красненьком. Через несколько часов тот сломался. Посмотреть фоторепортаж из салона нового трамвая можно тут. Сразу отмечу: он правда хорош собой.

При каких обстоятельствах вагон сломался — читайте здесь. Кстати, мэрия пока не дала никаких комментариев по этому поводу.

Новые белорусские трамваи - фоторепортаж. Тарасова Кристина, Клищенко Ксения

Градостроители без восторга обсудили проект "Мария-Ра"

Компания «Мария-Ра» заказала проект гаража с магазином, который появится на Горе, рядом с ЖК «Серебряный бор». На градсовете обсуждали его без энтузиазма.

Оказалось, на эскизах не отметили ни тротуаров, ни парковок, ни улиц. Невозможно оценить, насколько гараж с магазином соответствует нормам. Объект отправили на доработку.

Посмотрите, как может выглядеть детище "Мария-Ра" и сколько машин поместятся в "коробочку".

Проект здания магазина и гаража на ул. 6-я Нагорная, 15г/11. АКБ «ИнвестПроект»

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Контролеры проверили магазин "Мария-Ра" на "честность" с охлажденкой и заморозкой. Как там поживает курочка в морозилке — читайте здесь.

В Барнауле выбирали, какой из двух «одинаковых» ЖК построят в центре. Кто у кого списывал — в этом материале.

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