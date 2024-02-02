Мнение эксперта о "Мастере и Маргарите" и проверка "Мария-Ра". Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Новый трамвай сломался в первый же день
Мы с коллегой успели прокатиться на красненьком. Через несколько часов тот сломался. Посмотреть фоторепортаж из салона нового трамвая можно тут. Сразу отмечу: он правда хорош собой.
При каких обстоятельствах вагон сломался — читайте здесь. Кстати, мэрия пока не дала никаких комментариев по этому поводу.
Градостроители без восторга обсудили проект "Мария-Ра"
Компания «Мария-Ра» заказала проект гаража с магазином, который появится на Горе, рядом с ЖК «Серебряный бор». На градсовете обсуждали его без энтузиазма.
Оказалось, на эскизах не отметили ни тротуаров, ни парковок, ни улиц. Невозможно оценить, насколько гараж с магазином соответствует нормам. Объект отправили на доработку.
Посмотрите, как может выглядеть детище "Мария-Ра" и сколько машин поместятся в "коробочку".
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