Мне только спросить. У знаменитой барнаульской поликлиники появился чат-бот

В барнаульской поликлинике №14 начали оповещать пациентов о предстоящем приеме у врача через чат-бот во "ВКонтакте".

Ваш талончик

Главный врач поликлиники Дмитрий Денисов рассказывает, что чат-бот будет уведомлять пациентов о предстоящем приеме за сутки до назначенного времени. Помимо уведомления пользователю предложат подтвердить или отменить свой визит с помощью специальной кнопки. Так пациент сможет предупредить врача о своем отсутствии заранее. По словам Дмитрия Денисова, такие случаи довольно распространены.

Дмитрий Денисов,

Главный врач поликлиники №14: "Запись к специалистам открывается на две недели вперед: за это время планы у человека могут измениться, и он иногда пропускает прием. Талон в таком случае пропадает. Им не воспользовался ни тот пациент, который был записан изначально, ни какой-то другой. Благодаря боту, появится возможность отменить прием, если планы у человека изменились, а освободившиеся время у врача смогут получить другие пациенты, прежде всего, в день своего обращения в поликлинику".

Медицина, больница. СС0

Как воспользоваться чат-ботом

Сейчас чат-бот работает в тестовом режиме, но в нем уже можно зарегистрироваться.

Для получения уведомлений нужно зайти в официальное сообщество медучреждения в социальной сети "ВКонтакте" и перейти в сообщения группы. Затем необходимо отправить любое сообщение боту или нажать на кнопку "Начать". В ответ придет предложение зарегистрироваться в системе. Регистрация проходит через ввод СНИЛС.

После этого пациенту начнут приходить уведомления о наличии у него талонов.

В дальнейшем возможности чат-бота могут расшириться. Создатели бота планируют, чтобы с его помощью человек мог вызывать врача на дом.

А что с поликлиникой

Между тем поликлиника №14 пока не планирует переезжать в новое большое здание на улице Лазурная, 46.

Министра здравоохранения Дмитрий Попов заявил, что сроки открытия снова перенеслись и поликлинику могут открыть после новогодних праздников. На данный момент строительство медучреждения завершено на 99%.

Журналисты поинтересовались, почему клинику не смогли открыть в 2023 году. Дмитрий Попов заявил, что дать ответ на этот вопрос может только министерство строительства, так как оно выступает заказчиком объекта.

«Стройнадзор несколько раз выносил заказчику и подрядчику замечания, которые требуют скорейшего исправления. Думаю, коллеги с этим справятся», - отметил он.

Поликлиника №14 в Барнауле. Минздрав АК.

Голосовой помощник и не только

Современные технологии активно проникают в здравоохранение Алтайского края. Так в этом году в Консультативно-диагностическом центре Алтайского края появился новый сотрудник — голосовой помощник врача. Это система, основанная на нейросети, которая ведет медицинскую документацию.

Помощник переводит речь специалиста в текст, тем самым заменяя медсестру. Это особенно удобно для врачей, проводящих УЗИ и осмотры. При разработке алтайские специалисты опирались на опыт своих коллег из Москвы, Московской области и Ставропольского края.

Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.