Мне только спросить. У знаменитой барнаульской поликлиники появился чат-бот

Ваш талончик
Главный врач поликлиники Дмитрий Денисов рассказывает, что чат-бот будет уведомлять пациентов о предстоящем приеме за сутки до назначенного времени. Помимо уведомления пользователю предложат подтвердить или отменить свой визит с помощью специальной кнопки. Так пациент сможет предупредить врача о своем отсутствии заранее. По словам Дмитрия Денисова, такие случаи довольно распространены.
Дмитрий Денисов,
Главный врач поликлиники №14:
"Запись к специалистам открывается на две недели вперед: за это время планы у человека могут измениться, и он иногда пропускает прием. Талон в таком случае пропадает. Им не воспользовался ни тот пациент, который был записан изначально, ни какой-то другой. Благодаря боту, появится возможность отменить прием, если планы у человека изменились, а освободившиеся время у врача смогут получить другие пациенты, прежде всего, в день своего обращения в поликлинику".
Как воспользоваться чат-ботом
Сейчас чат-бот работает в тестовом режиме, но в нем уже можно зарегистрироваться.
Для получения уведомлений нужно зайти в официальное сообщество медучреждения в социальной сети "ВКонтакте" и перейти в сообщения группы. Затем необходимо отправить любое сообщение боту или нажать на кнопку "Начать". В ответ придет предложение зарегистрироваться в системе. Регистрация проходит через ввод СНИЛС.
После этого пациенту начнут приходить уведомления о наличии у него талонов.
В дальнейшем возможности чат-бота могут расшириться. Создатели бота планируют, чтобы с его помощью человек мог вызывать врача на дом.
А что с поликлиникой
Между тем поликлиника №14 пока не планирует переезжать в новое большое здание на улице Лазурная, 46.
Министра здравоохранения Дмитрий Попов заявил, что сроки открытия снова перенеслись и поликлинику могут открыть после новогодних праздников. На данный момент строительство медучреждения завершено на 99%.
Журналисты поинтересовались, почему клинику не смогли открыть в 2023 году. Дмитрий Попов заявил, что дать ответ на этот вопрос может только министерство строительства, так как оно выступает заказчиком объекта.
«Стройнадзор несколько раз выносил заказчику и подрядчику замечания, которые требуют скорейшего исправления. Думаю, коллеги с этим справятся», - отметил он.
Голосовой помощник и не только
Современные технологии активно проникают в здравоохранение Алтайского края. Так в этом году в Консультативно-диагностическом центре Алтайского края появился новый сотрудник — голосовой помощник врача. Это система, основанная на нейросети, которая ведет медицинскую документацию.
Помощник переводит речь специалиста в текст, тем самым заменяя медсестру. Это особенно удобно для врачей, проводящих УЗИ и осмотры. При разработке алтайские специалисты опирались на опыт своих коллег из Москвы, Московской области и Ставропольского края.
Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.