Миссия — циклон: аномально теплая погода вернулась в Алтайский край

Теплая погода — с температурой на 6-10 градусов выше нормы — возвращается на юг западной Сибири, пишет "Интерфакс".

Это будет продолжаться до середины следующей недели — температура днем будет превышать нулевую отметку, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, супертеплая погода возвращается в Алтайский край, Омскую, Новосибирскую области.

В этих регионах Сибирского федерального округа (СФО) температура недели будет на 6-10 градусов выше нормы.

Синоптические карты

Антициклон не исчез с синоптических карт. Но ослаб и сместился немного на восток. Циклон начал заполняться.

Он поддержит теплую погоду на юге Западной Сибири.

А с Северной Атлантики спешит очередной циклон. Несколько циклонов, идущих один за другим, принесут на Европейскую территории обильные снегопады, доберутся атмосферные фронты циклонов и до Сибири.

Ранее выяснилось, когда устойчивый снежный покров ляжет в Сибири. Синоптики не исключают резкое похолодание в регионе в декабре — столбик термометра опустится до минус 18 градусов днем, а ночные температуры составят минус 30.

Резкое похолодание спровоцируют холодные арктические массы.

Много снежных дней придется на вторую половину декабря, но к наступлению Нового года снег прекратится. Установится ветреная морозная погода.