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Жизнь

Минюст потребовал запретить ЛГБТ в России

Министерство юстиции РФ потребовало признать ЛГБТ экстремистским движением, а также запретить его в стране.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Как сообщает "Правила жизни", Верховный суд рассмотрит иск уже 30 ноября.

Пресс-служба ведомства сообщила, что Минюст подал иск в Верховный суд. Документ включает в себя требование признать ЛГБТ экстремистским движением и запретить его деятельность по всей территории РФ.

В ведомстве также отметили, что в движении ЛГБТ выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной вражды.

Ранее во всех частных клиниках России хотели запретить аборты.

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