1 ноября
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Жизнь

Министр транспорта рассказал, когда все-таки запустят «Ласточку» из Барнаула в Новосибирск

Когда на путях появятся поезда, из которых не придется пересаживаться по пути в Новосибирск, рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Сейчас в Новосибирске электрички работают на постоянном токе, а в Барнауле на переменном. Поэтому пассажирам из краевой столицы приходится пересаживаться в Черепаново.

Еще в 2019 году в Барнауле показали «Ласточку», которая работает на двойном питании. Однако после тестовой поездки запустить состав в постоянное расписание не удалось.

«Первый поезд, который мы показывали – производства «дочки» Simens, которая нам сейчас не друг. Соответственно, планы были свернуты. Уже разработан аналогичный состав отечественного производства. В Алтайском крае он должен появиться в течение 2-3 лет», - сказал Антон Воронов.

Он отметил, что поезд также будет работать и на переменном, и на постоянном токе, что поможет не устраивать пересадку в Черепаново. Двигаться «Ласточка» будет со скоростью 120 км в час.

Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Известно, что время в пути «Ласточки» образца 2019 года составило 3 часа 18 минут. По маршруту следования она совершила две технические остановки на станциях Алтайская и Усть-Тальменская.

«Партнерские отношения властей и РЖД привели к десяткам миллиардов инвестиций и обновлению подвижного состава. И мы увидим в течение двух лет еще новые поезда и вагоны», - заключил Воронов.

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