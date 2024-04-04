Министр транспорта рассказал, что помогло жителям Алтайского края меньше стоять в пробках и на остановках

Сколько отремонтировали дорог, какие большие проекты завершили и начали строить в Алтайском крае и как проявили себя воздушный, водный и железнодорожный транспорт в 2023 году рассказал профильный министр региона Антон Воронов.

Ремонт самой протяженной сети

По словам министра, в 2023 году дорожный фонд за всю новую историю Алтайского края достиг рекордного уровня. На приведение в порядок самой протяженной дорожной сети в России, а это 53,35 тыс. км, потратили 23,3 млрд рублей.

За год построили, реконструировали и отремонтировали 789,61 км автодорог. Из них 550 км — регионального и межмуниципального значения и около 250 км — местных. На 40,6 км дорог сделали освещение. Отремонтировали 11 мостов.

Ремонт дорог в Барнауле. barnaul.org

В итоге доля автодорог, которые соответствуют нормативным требованиям, в общей протяженности достигла 48%. А в составе опорной сети, которая соединяет Алтайский край с другими регионами и государствами, в порядок приведено уже 63% дорог.

Муниципалитеты получили 2,4 млрд субсидий, на которые отремонтировали 124 км дорог. Еще 115 км удалось привести в порядок с помощью краевого проекта поддержки местных инициатив.

Восемь из десяти проектов — транспортные

Министр вспомнил про крупные инфраструктурные проекты, например, путепровод на пр. Ленина в Барнауле, который открыли для движения в 2023 году. Мост расширили до шести полос, и, как ни странно, про заторы на нем барнаульцы забыли. Особенно на контрасте с мучительными пробками на пр. Калинина, которые собирались все полтора года реконструкции ленинского путепровода.

Еще один большой проект — развязка на Змеиногорском тракте, которую начали строить в 2023 году и должны закончить в 2024-м. Пропускная способность составит около 70 тыс. машин в сутки.

Особое внимание дорожные чиновники уделили трассе «Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь». Там реконструировали два участка дороги протяженностью 20 км на сумму более 2 млрд рублей — опять же, за счет инфраструктурного кредита.

Транспортная развязка. Антон Федотов

Всего в Алтайском крае на 2022-2024 годы были запланированы работы на 23 объектах за счет инфраструктурных кредитов на сумму 12,3 млрд рублей. Из них 16 — в транспортной сфере, на которые предусмотрено 10,1 млрд, то есть 82% от всей суммы.

Умные системы

Много средств и сил, говорит Антон Воронов, ушло на организацию безопасности. Помимо освещения, на трассах появились новые камеры контроля скоростного режима, строятся пункты весового контроля.

Продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в барнаульской агломерации. В 2023 году на ее внедрение выделили 86,8 млн рублей. А всего на систему за несколько лет потратили уже 405,3 млн рублей, из которых 385,9 млн — средства федерального бюджета.

Светофор. Предоставлено минтрансом Алтайского края.

Закупки с размахом

В прошлом году Алтайский край с размахом закупался техникой и транспортом. Одной только дорожной коммунальной спецтехники в регион пришло 110 единиц на сумму 800 млн рублей.

За счет специального казначейского кредита в регион закупили 65 автобусов малой, средней и большой вместимости суммарно на 800 млн рублей. 24 из них пришли в конце 2023 года и тут же разъехались по разным уголкам края: в Алейск, Заринск, Славгородский муниципальный округ, Каменский, Змеиногорский и Локтевский районы.

Новые большие автобусы в Барнауле. barnaul.press

В начале 2024 года пришла и остальная поставка — 41 автобус, предназначенный для Барнаула. Сейчас идет процедура их передачи на баланс города.

Приехали и 10 долгожданных новых трамваев, которые не сразу вышли на линию в полном составе. В апреле этого года белорусские вагоны стали чаще рассекать по барнаульским рельсам, но пока неизвестно, точно ли запустили всю десятку.

В любом случае, время ожидания трамваев точно уменьшилось за последнюю неделю. Да и в целом количество нового транспорта позволяет пассажирам надеяться, что они будут меньше стоять на остановках, карауля свой маршрут.

Вклад в самолеты и поезда

В прошлом году Алтайский край установил личный рекорд по количеству авиапассажиров: через аэропорт Барнаула прошло 723 тыс. человек, что на 15% больше, чем в 2022 году. Более того — началось строительство нового авиатерминала. Сдать его планируют в 2025 году. Новый аэровокзал будет в два раза больше и сможет принимать до 1 млн пассажиров в год, уточнил Воронов.

Презентация проекта нового аэровокзала в барнаульском аэропорту. altapress.ru

Помимо того, в железнодорожную инфраструктуру Алтайского края в 2023 году инвестировали порядка 5,2 млрд рублей. У региона появилось три новых электропоезда. А перевозка грузов водным транспортом в Алтайском крае по итогам 2023 года второй раз достигла рекордного показателя 1,3 млн тонн.

Легальное такси

Упомянул Антон Воронов и про сентябрьский закон о такси, по которому водители стали обязаны получить разрешение на перевозку пассажиров в такси. В итоге в регионе вышли из тени и легализовались уже порядка 4 тыс. водителей.

Такси. Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.

В Алтайском крае 53 355 км дорог общего пользования. Из них: 36 538,8 км – дорог местного значения;

15 783,5 км – дорог регионального или межмуниципального значения;

1 032,6 км – дорог федерального значения. Дорожный фонд в 2023 году составил 18,1 млрд рублей (против 16,1 млрд рублей в 2022 году). Поступления из краевого бюджета – 15,5 млрд рублей (против 12,7 млрд рублей в 2022 году);

Из федерального бюджета – 2,5 млрд рублей (против 3,4 млрд рублей в 2022 году).

Самое важное - в нашем Telegram-канале