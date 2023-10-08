10 октября
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Жизнь

Милые изюминки, расплавленный крем и "спасательная" ватрушка. 5 рецептов теплых булочек на осень

Altapress.ru собрал несколько рецептов сдобных булочек, которые помогут "спастись" прохладным вечером за чашкой чая.

Булочки.
Булочки.
ССО.

Французские булочки с изюмом и заварным кремом

Ингредиенты:

  • Молоко — 250 мл;
  • Сахар — 40 г;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Кукурузный крахмал м 20 г;
  • Ванилин — 1 ч. л.;
  • Изюм — 100 г;
  • Слоеное дрожжевое тесто — 1 кг.
Булочки с изюмом и заварным кремом.
Булочки с изюмом и заварным кремом.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Налить в сотейник молоко, добавьте сахар и ванилин, поставить нагреваться на плиту.
  2. В миске смешать желтки с кукурузным крахмалом. Добавить смесь к молоку, довести до кипения и варить три минуты на малом огне.
  3. Готовый крем выложить в миску, накрыть пищевой пленкой и остудить в холодильнике.
  4. Тесто раскатать в прямоугольник примерно 38х38, распределить по нему заварной крем с отступами по краям в 1 см. Затем выложить распаренный изюм, скатать тесто в рулет и нарезать булочки.
  5. Булочки выложить на противень, накрыть пищевой пленкой на 40 минут, чтобы они увеличились в объеме, затем смазать их яйцом и запекать в духовке 25 минут при температуре 180 градусов.

Синнабоны

Ингредиенты:

  • Сдобное дрожжевое тесто — 1 кг;
  • Сахар коричневый — 200 г;
  • Корица — 25 г;
  • Сливочное масло — 150 г;
  • Сыр сливочный — 200 г;
  • Сахарная пудра — 100 г.
Синнабоны.
Синнабоны.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Тесто раскатать в тонкий прямоугольник и смазать сливочным маслом.
  2. Выложить равномерно на тесто корицу с сахаром, оставить чистый край шириной 2 см. затем скатать тесто в рулет, а край смочить водой и скатать рулет.
  3. Рулет разрезать на булочки и выложить их на противень, оставить в тепле на полчаса. Затем изделия запекать в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.
  4. Сливочный сыр, масло и сахарную пудру тщательно перемешать. Кремом смазать булочки.

Слоеные булочки с бананом и шоколадом

Ингредиенты:

  • Слоеное дрожжевое тесто — 400 г;
  • Бананы — 4 шт.;
  • Яйца — 1 шт.;
  • Шоколадная паста — 100 гр.;
  • Дробленые орешки — для посыпки.
Булочки с бананом и шоколадом.
Булочки с бананом и шоколадом.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Раскатать тесто в прямоугольник размером примерно 20 на 25 сантиметров.
  2. Смазать тесто шоколадной пастой. Положить банан на шоколад. Затем разрезать тесто по бокам на косые полосы от начинки к краю, сверху и снизу убрать уголки, после чего сформировать из теста плетенки.
  3. Булочки смазать яйцом и посыпать орешками. Затем изделия выпекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

Булочки с черносливом

Ингредиенты:

  • Тесто дрожжевое — 1 кг;
  • Чернослив — 200 г;
  • Сахарная пудра — 1 ст. л.;
  • Яйца — 1 шт.
Булочки с черносливом.
Булочки с черносливом.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Чернослив залить на 10 минут кипятком, после чего промыть водой. Ягоду мелко нарезать и смешать с сахаром.
  2. Тесто разделить на ровные части и раскатать в блинчики, затем выложить начинку, защипнуть края и сформировать шарики.
  3. Поверхность булочек смазать взбитым яйцом и запекать в духовке при температуре 180 градусов. По желанию булочки можно посыпать сахаром или маком.

Ватрушки

Ингредиенты:

  • Творог — 300 г;
  • Сахар — 60 г;
  • Ванильный сахар — 10 г;
  • Яйца куриные — 2 шт.;
  • Мука — 1 ч. л.;
  • Тесто дрожжевое - 1 кг.
Пекарь. Булочки.
Пекарь. Булочки.
CC0

Приготовление:

  1. Для начинки смешать творог, сахар, яйцо и пшеничную муку и тщательно перемешать.
  2. Из теста скатать небольшие колобки, сделать в них углубления и оставить тесто на полчаса в тепле, чтобы оно поднялось.
  3. Затем еще раз сделать выемки, смазать тесто яйцом и выложить творожную массу.
  4. Булочки выпекать в духовке 20 минут при температуре 200 градусов.
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