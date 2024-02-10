Михаил Боярский перенес операцию на сердце

"112" сообщает, что Боярский перенес операцию на сердце.
Актера уже выписали и он чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве.
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Артиста недавно госпитализировали, его самочувствие ухудшилось.
"112" сообщает, что Боярский перенес операцию на сердце.
Актера уже выписали и он чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
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