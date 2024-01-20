Microsoft заявила о «хакерской атаке» со стороны России

В компании рассказали, что 12 января они обнаружили государственную атаку на корпоративные системы. По словам специалистов, хакеры оказались из Midnight Blizzard.
«Спонсируемую государством российскую организацию, также известную как Nobelium», - без доказательств обвинили Россию в поддержке атаки.
В корпорации также заявили, что лишь небольшой процент учетных записей был взломан.
Ранее сообщалось, что хакеры взломали известный сервис по продаже билетов с миллионами личных данных пользователей.
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