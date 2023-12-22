Мы на дне. Как здравоохранение Алтайского края собирается выбраться из кадровой ямы

«Мы достигли дна и теперь должны оттолкнуться», - прокомментировал кадровую ситуацию глава минздрава Дмитрий Попов. На встрече с журналистами он рассказал, сколько врачей требуется, чтобы решить кадровый голод, и как в крае стараются удержать специалистов.

Семимильными шагами

По словам Дмитрия Попова, ситуация с медицинскими кадрами начала постепенно улучшаться. За 2023 год в крае прибавилось более 80 новых врачей, а также замедлилась убыль среднего медицинского персонала.

Этому поспособствовали различные меры поддержки медработников краевого и федерального уровня. Так в январе ежемесячно прибавку к зарплате стали получать врачи, средние и младшие медработники, работающие в центральных районных больницах, учреждениях амбулаторного (первичного) звена, а также на станциях скорой помощи. В зависимости от должности размер выплаты мог составлять от 4,5 до 18,5 тыс. рублей.

С 1 июля начали выплачивать премии работникам здравоохранения старшего возраста: врачам - по 9 тыс. рублей в месяц, фельдшерам - по 6 тыс. рублей. Также специалисты стали получать надбавку к зарплате за разъездной характер работы (10 тыс. рублей) и за наставничество (по 1 тыс. рублей).

Деньги. Зарплата. pexels.com

В крае решили сохранить доплаты для молодых специалистов согласно закону Алтайского края №45-ЗС по распоряжению губернатора. На них могут рассчитывать врачи, работающие первые три года.

«Согласно постановлению правительства, Алтайскому краю было выделено 476 млн рублей на доплаты медикам. До конца декабря деньги перечислят работникам тех организаций, которые еще их не получили», - отметил глава министерства.

Дополнительно в этом году впервые открыли целевой набор в медицинские колледжи. Первый набор «целевиков» составил 156 человек, их зачислили в Барнаульский базовый медицинский колледж, Бийский и Рубцовский медицинский колледжи. Первокурсники будут учиться на специальностях «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Сестринское дело».

Для оплаты целевого обучения студентов из краевого бюджета выделено 11,5 млн. рублей.

Медики Алтайского края. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Полезный опыт регионов

Глава министерства отметил, что в последние годы алтайское здравоохранение начало изучать опыт других регионов и брать себе на вооружение лучшие практики. В крае начали реализовать проект «Помощник фельдшера», который должен помочь справиться с нехваткой персонала в сельских ФАПах. В рамках проекта любой желающий, даже без специального медицинского образования, может пройти обучение и практику в Барнауле. В этом году обучение прошли 13 слушательниц. Это женщины от 30 до 60 лет, которые решили приобрести новую профессию и начать помогать людям родного села.

«Считаю это крайне важным направлением для тех отдаленных сел, в которых долгое время есть ФАП, но нет медработников. Да, численность населения в таких селах небольшая, но мы понимаем, что жители нуждаются в медицинской помощи», - отмечает Дмитрий Попов.

В следующем году планируют включить в проект 56 районов и подготовить местных помощников фельдшеров.

Пилотный проект «Помощник фельдшера» от Минздрава Алтайского края Юлия Дильман

Также в Консультативно-диагностическом центре Алтайского края появился голосовой помощник врача. Он переводит речь специалиста в текст, тем самым заменяя медсестру. Это особенно удобно для врачей, проводящих УЗИ и осмотры. При разработке алтайские специалисты опирались на опыт своих коллег из Москвы, Московской области и Ставропольского края.

Сократить разрыв

«Большинство выплат были введены для того, чтобы немного сократить разрыв в зарплатах между регионами СФО. Так в Новосибирской области средняя зарплата врача может составлять 105 тыс. рублей, а в нашем регионе — 68 тыс. Чувствуете разницу?», - объяснил Дмитрий Попов.

При этом глава министерства отметил, что с прошлого года зарплаты медработников выросли на 13%. На сегодняшний день врач в среднем получает 68 тыс. рублей, средний медперсонал — 37 тыс. рублей, а младший — 34 тыс. рублей.

Карман, деньги, зарплата. СС0

Голодная медицина

Однако полного решения проблемы ожидать пока не стоит. Чтобы полностью утолить кадровый голод, потребуется порядка 1,5 тыс. врачей и 3 тыс. среднего медперсонала.

На сегодняшний день не хватает терапевтов, педиатров и узких специалистов. Медицинского персонала же на 170 человек меньше, чем в прошлом году.

Особенно остро этот вопрос стоит в сельских районах. В местных больницах не хватает узко-специализированных врачей, отчего пациентам приходится ездить в соседние более крупные районы.

Так в январе 2023 года в селе Волчиха не смогли спасти 7-летнего мальчика. Он скончался меньше, чем за сутки. Позже Дмитрий Попов заявил, что у ребенка было заболевание, при котором шансы выжить были равны нулю.

Медики Алтайского края. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

«Своевременная передача информации и взаимодействие с коллегами через телемедицинские технологии — пожалуй, этот тот выход, который сегодня есть для большинства сельских районов. И мы стараемся такие возможности предоставить», - отметил глава министерства.

В Егорьевском районе у местных жителей появился страх, что закроют единственное педиатрическое отделение в ЦРБ. Это связано с нехваткой детских врачей. Паника начала нарастать, когда один из педиатров заболел и не смог выйти на работу.

Глава министерства не скрывает: педиатров действительно не хватает. Однако закрывать отделение никто не планирует. Заболевшего врача временно заменил специалист общеврачебной практики. Сейчас отделение педиатрии работает в штатном режиме. Четыре пациента там находятся в круглосуточном стационаре и восемь - в дневном, отмечено в "Новостях Барнаула".

Медики Алтайского края. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Дмитрий Попов заявил, что отчасти на такое положение в сельских районах повлиял постоянный отток местного населения. Так в 10 районах проживает менее 10 тыс. человек, в 34 районах — меньше 20 тыс. Между тем нормативы одной ставки узкого специалиста рассчитаны именно на 20 тыс. человек. «Поэтому появление врача узкого профиля в малонаселенных пунктах крайне проблематично», - отмечает глава минздрава.

«Мы обучаем врачей смежным специальностям, в первую очередь, терапевтов, педиатров, хирургов, акушеров-гинекологов. Ведь они оказывают базовую помощь населению. Более узкие специалисты работают через выездные службы или же принимают пациентов из других районов», - объясняет глава министерства.

Последний формат работы актуален для Ельцовского района. Там проживает всего 6 тыс. человек, половина из них находится в административном центре. Несмотря на то, что ельцовская больница имеет статус центральной, врачей там все равно не хватает. Поэтому всех тяжелых больных отправляют в соседний Целинный район или Бийск.