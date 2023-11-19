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Международный мужской день - 19 ноября. Сильные поздравления в прозе, стихах и смс

Если женский день празднуют 8 марта, то мужчин чествуют 19 ноября. Международный мужской день впервые в истории отпраздновали мужчины, проживающие на островах Карибского моря в феврале 1999 года. Altapress.ru предлагаем и вам поздравить сильный пол в прозе, стихах и смс.

Мужчина
Мужчина
СС0

Поздравления с Мужским днем в прозе

В Международный мужской день я желаю тебе смелости, силы воли, оптимизма, решительности, упорства, стойкости, мужского обаяния, отличного чувства юмора и внутренней уверенности. Будь успешным мужчиной, удачливым человеком, хорошим другом и верным партнером в отношениях.

Дорогие наши ребята, позвольте пожелать Вам в международный мужской день оставаться такими, какие Вы есть сегодня, очаровательными и безумными, загадочными и целеустремленными, ведь мы ценим Вас именно таких, смешных и веселых, радостных и грустных. Пусть каждая Ваша мечта находит воплощение в жизни и сбывается на все 100%.

Мы гордимся своими мужчинами, которые самые сильные и во всем проявляют мудрость, пусть ангелы их оберегают, а вторые половинки любят и восхищаются ими!

Мужчина. Модель.
Мужчина. Модель.
pixabay.com.

Поздравления с Мужским днем в стихах

Имею множество причин,
Чтобы тебя сейчас поздравить.
Пришел к нам праздник — День мужчин.
День сильных, смелых и галантных.

Не потеряй свой редкий дар
Всегда быть ярким, настоящим.
Пусть не угаснет век пожар
Любви, доверия и счастья.

Хочу поздравить я тебя
Простыми, теплыми словами.
Пусть сохранит тебя судьба
От горя, бед, переживаний.

Сегодня день сильнейших мира,
Сегодня день мужчин, парней, ребят.
Мы вас сегодня поздравляем,
Все женщины «спасибо» говорят.

Вы — наша крепость и опора,
И нам никак нельзя без вас,
И даже если, вдруг, случится ссора,
Мы с вами миримся немедля в тот же час.

И хоть, порой, бываем мы несносны,
И обвиняем вас во всех грехах,
Поверьте, милые мужчины,
Без вас прожить не сможем мы никак!

Желаю в этот день мужчин
Мужского счастья, позитива,
Всегда быть номером «один»,
И жить роскошно и красиво!

Пусть будет доброю жена,
С друзьями в баню отпускает,
Будет всегда тебе верна,
Только тебя пусть обожает!

Карьера вверх пускай идет,
Ведь ты работник хоть куда!
Желаю, чтобы твой доход
Рос без особого труда!

Мужчина, мышцы.
Мужчина, мышцы.
CC0

Поздравления с Мужским днем в смс

Поздравляю с Днем мужчин!
Знай, что ты такой один —
Самый смелый и умелый,
Все на свете можешь сделать.

Оставайся впредь таким.
Будешь ты непобедим.
Будь удачлив и спокоен,
Ты ведь всех похвал достоин!

Тебя, такого сильного,
Отважного, красивого,
Решительного, честного,
Да что скрывать — чудесного,
Я поздравляю искренне,
Всегда любим будь близкими,
И целей добивайся,
Не трусь и не сдавайся!

Дорогие, серьезные, славные,
С брюшком, лысые и забавные...
На машинах, в метро и трусцой,
Оптимисты, в очках и с ленцой...

Брюнеты, шатены, блондины,
С праздником, наши мужчины!
Вы — уникальны, неповторимы,
Бесценны для нас и нами любимы!

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