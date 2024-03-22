22 марта
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Жизнь

Международный день таксиста - 22 марта. Шахматные поздравления в прозе, стихах и смс

Более 100 лет назад, а точнее 22 марта 1907 года в Англии появилось первое такси Сегодня сложно представить нашу жизнь без этого быстрого и комфортного транспорта, готового приехать по первому зову. Altapress.ru подготовил поздравления с этим прекрасным днем в прозе, стихах и смс.

Такси.
Такси.
https://unsplash.com/

Поздравления с Днем таксиста в прозе

Поздравляю с Днем таксиста и желаю добрых и щедрых пассажиров, счастливого пути и ровных дорог, отличного настроения и крепкого здоровья, бодрости за баранкой и неугасаемых сил, благополучия в жизни и несокрушимого счастья, зеленого света на пути к удаче и отсутствия знаков «Стоп» в достижении целей.

Поздравляю с Днём таксиста и желаю в дорогах забывать о суете дней и обыденности жизни, всегда крутить баранку с весёлым настроением, никогда не попадать в передряги и с радостью колесить по городу, стране и свету. Здоровья тебе, терпения и выдержки настоящего таксиста и большой удачи!

Пускай в твоей жизни будет, как можно меньше пасмурных дней, заснеженных дорог и недовольных пассажиров. Пускай твои «шашечки» весело бегут по улицам нашего города и помогают успевать в важные места и не пропустить важные моменты. Чтобы все люди смогли сделать очень важные дела и сказать самые нужные слова в своей жизни. С праздником, таксист!

Такси.
Такси.
https://unsplash.com/

Поздравления с Днем таксиста в стихах

Сколько шуток, анекдотов
Про таксистов сложено,
Знают все, твоя работа
С юмором помножена.

Пожелаю, целый мир
Посетить стремительно,
И пусть каждый пассажир
Будет уважительным!

И пусть цены на бензин
Не взлетают сказочно!
Ты таксист такой один
Точный и порядочный!

Город ты отлично знаешь,
Все проспекты, закоулки,
Ловко тачкой управляешь,
В общем, спец ты на все руки!

И назвать тебя охота
Меломаном уж бывалым —
Целый день ты беззаботно
Крутишь радио каналы!

За проезд растёт пусть такса,
Чтобы жил ты превосходно,
Евро и рубли, и баксы,
Множат пусть твои доходы!

Все таксисты отмечают
День профессии своей.
И тебя я поздравляю,
Жизнь пусть станет веселей.

Согревает пусть в дороге
Тебя радиоволна,
Счастьем, радостью, любовью
Будет жизнь пускай полна.

Пассажиров тебе смирных,
Что дают всегда на чай.
В общем, верь в себя, будь сильным,
Никогда не унывай.

Такси.
Такси.
https://unsplash.com/

Поздравления с Днем таксиста в смс

Желаем мы таксисту
Дороги гладкой, чистой,
Без ям и без ухабов,
И без водил — нахалов.

А также пассажиров
Известных лиц, кумиров,
Чтоб денежки платили
И Вас озолотили.

Привезти из точки в точку,
Улыбнуться, промолчать,
Рассмешить чужую дочку,
Пьяный бред не замечать, —

У таксиста роль такая,
И водитель, и психолог,
Так пускай он не хворает,
И берет не рубль, а золото!

Пусть и вам прибудет счастье,
Словно ветер, прилетит,
И в два счетчика удача
Город весь исколесит.

Пусть на щедрых пассажиров
Вам сегодня повезет,
Ну а если кто зажилит,
То пешочком и пойдет!

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