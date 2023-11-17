Международный день студентов - 17 ноября. Веселые поздравления в прозе, стихах и смс

С международным днем студентов,

Позвольте мне поздравить вас,

Примите массу комплиментов,

И пожелания сейчас.



Студенчества шальные годы

Вы помнить будете всегда,

Такой пленительной свободы,

У вас не будет никогда.



Желаем вам быть крепче стали,

Одолевать науки твердь,

Специалистами чтоб стали,

И статусом гордились впредь.

Сегодня праздник у студентов

И много радостных моментов.

Отметить весело желаю

С чем я тебя и поздравляю.



Ходить на пары и учиться,

А иногда и веселиться.

На семинарах отвечать,

На лекциях не засыпать.



Быть интересным, увлеченным,

Всегда в учебу завлеченным.

Разносторонне развиваться,

Всех своих целей добиваться.