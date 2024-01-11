Международный день "спасибо" - 11 января. Искренние поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем "спасибо" в прозе
В мире нет ничего проще, чем сказать другому человеку «спасибо», и нет ничего ценнее этих семи букв. В Международный день «спасибо» хочу вам пожелать море благодарности от коллег и друзей, родных и знакомых. И пусть у вас никогда не иссякнет желание благодарить жизнь, семью и себя за все, что есть и за все, что будет!
Сегодня хочется сказать «спасибо» за все, что я имею в этой жизни. Поблагодарить Всевышнего и тех людей, что окружают меня любовью и заботой. Пусть всегда будет взаимной доброта, пусть чиста будет душа и светлы намерения.
В этот день хочу поблагодарить всех вас, за добрые дела, хорошие слова и поступки, веру в завтрашний день, искренность, человечность и доброту.
Поздравления с Днем "спасибо" в стихах
День «спасибо» отмечая,
Вас за все благодарю,
Много радости желаю
И беречь любовь свою.
Пусть успех к вам прилетает,
Поздравления с ним летят,
Люди пусть вам помогают
И «спасибо» говорят!
Вежливого окружения,
Чтоб другого и не знать,
И желаний исполнения
Я стремлюсь вам пожелать!
Скажи «спасибо» в сей денек
За то, что жив ты и здоров,
За то, что ты не одинок,
За мир из красочных цветов!
Скажи родителям, родным,
Друзьям свое «благодарю»,
Будь на «спасибо» нескупым
Не только по календарю!
Благодари всех продавцов,
И официантов, и коллег,
Учителей, в конце концов,
Благодарить старайся всех!
Всего семь букв, а сколько теплоты,
«Спасибо» — очень значимое слово.
Чтобы построить к ближнему мосты,
Благодарить не забывай любого.
Неважно, кто плечо подставить смог —
Богач иль скромный человек прохожий,
На перепутье жизненных дорог,
Сказав «спасибо», ты им стал дороже!
Поздравления с Днем "спасибо" в смс
Пусть слово «спасибо», мы слышим повсюду,
Пускай будут просто, культурными люди,
Пускай доброта и любовь, кружат миром,
И кто-то кому-то, вновь скажет «спасибо»!
С Днем «спасибо» поздравляю
И желаю не скучать,
Это слово за старания
Неизменно получать.
Говорить его почаще,
От души благодарить
И тогда всем будет лучше
И гораздо проще жить.
«Спасибо» — волшебное слово,
Об этом известно давно,
Способствовать чудо исходу
Всегда способно оно.
Желаю легко и с улыбкой
Его от души говорить,
Поможет пусть вам благодарность
Любить, общаться, дружить.
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