Международный день "спасибо" - 11 января. Искренние поздравления в прозе, стихах и смс

В мире нет ничего проще, чем сказать другому человеку «спасибо», и нет ничего ценнее этих семи букв. В Международный день «спасибо» хочу вам пожелать море благодарности от коллег и друзей, родных и знакомых. И пусть у вас никогда не иссякнет желание благодарить жизнь, семью и себя за все, что есть и за все, что будет!