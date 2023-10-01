Международный день пожилого человека - 1 октября. Мудрые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с праздником вас: замечательных, мудрых и добрых людей, которые для нас, молодых, собственно и создали весь этот мир. Благодарю за вашу доброту, трудолюбие, надёжность, ответственность — без вас не было бы ни нас самих, ни всего, что нас окружает. Будьте же бодры, здоровы, позитивны, а мы постараемся всё созданное вами сохранить и преумножить. Спасибо, и счастья вам, поздравляю!

Что может быть важнее людей, которые знают так много об этой жизни, обладают мудростью, опытом, добротой? Дорогие главные люди Земли, с праздником! Будьте всегда одарены заботой, уважением, пониманием не только близких, но и окружающих людей. Пусть в душе живет гармония, а в сердце поют соловьи. Пусть будет время и повод для любимых дел, отдыха и наслаждения жизнью. Пусть родные любят и почитают. Здоровья!