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Жизнь

Международный день манулов — 23 апреля. Очаровательные фото и факты о пушистых диких котах

Международный день манулов отмечают 23 апреля. В барнаульском зоопарке живут два виновника торжества — манулы Чип и Пэпэ. В честь этот altapress.ru делится очаровательными фото пушистых диких котов и рассказывает интересные факты.

Манулы
Манулы
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

1. В мире насчитывается 58 тыс. особей манулов. Они обитают в Монголии, Китае и России. В пределах РФ манулов встречают в республиках Алтай, Тыва и Бурятия и в Забайкальском крае.

2. В дикой природе манулы живут 11−12 лет.

3. В отличие от большинства мелких кошек, у манула круглые зрачки. Это связано с тем, что хищник охотится днем на открытой местности. По этой причине манулы выглядят очень мило.

4. У манулов очень плотное, массивное тело, покрытое густой шерстью, из-за которой они кажутся толстенькими. Что на самом деле не так — звери весят всего 5 кг.

5. Густой мех позволяет зверькам переносить холода до — 50 градусов.

6. Манулы редко подают голос и совсем не умеют мяукать. Зато они фыркают и рычат.

7. Манул ставит лапки на хвостик для того, чтобы их греть, не соприкасаясь с холодной землей или снегом

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