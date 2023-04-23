1. В мире насчитывается 58 тыс. особей манулов. Они обитают в Монголии, Китае и России. В пределах РФ манулов встречают в республиках Алтай, Тыва и Бурятия и в Забайкальском крае.
2. В дикой природе манулы живут 11−12 лет.
3. В отличие от большинства мелких кошек, у манула круглые зрачки. Это связано с тем, что хищник охотится днем на открытой местности. По этой причине манулы выглядят очень мило.
4. У манулов очень плотное, массивное тело, покрытое густой шерстью, из-за которой они кажутся толстенькими. Что на самом деле не так — звери весят всего 5 кг.
5. Густой мех позволяет зверькам переносить холода до — 50 градусов.
6. Манулы редко подают голос и совсем не умеют мяукать. Зато они фыркают и рычат.
7. Манул ставит лапки на хвостик для того, чтобы их греть, не соприкасаясь с холодной землей или снегом