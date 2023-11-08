Международный день КВН - 8 ноября. Веселые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем КВН в прозе
Пусть сегодня со всех сторон звучит смех, пусть никто не боится показаться смешным и наивным, а те, кто преуспел на поприще юмора, получат свои главные призы в виде благодарных улыбок. И пусть международный день КВН не входит в список государственных праздников ни одной страны, все почитатели этой игры и так знают — быть веселым и находчивым и так праздник.
Поздравляю с Международным днем КВН и желаю веселой яркой жизни, в которой всегда будет место для шуток и забав, для интересных увлечений и замечательной игры. Желаю не терять своей находчивости и отменного чувства юмора, желаю с каждым днем превращать свою жизнь и жизнь близких в чудесный праздник.
Всех Веселых и Находчивых с праздником, с международным днем КВН, который, вот так сюрприз, празднуется именно сегодня. Всегда будьте самыми веселыми, самыми находчивыми и юными в душе, чтобы всегда и во всем находить радость бытия. Ну и, конечно же, оставались такими же оригинальными, какими были на каждой игре.
Поздравления с Днем КВН в стихах
Быть находчивым, веселым никому не помешает,
Эти качества, бесспорно, привлекут к тебе друзей.
И поэтому всем сердцем я в день КВН желаю,
Чтобы дни твои летели многократно веселей.
Пусть характер искрометным неизменно остается,
Никогда к тебе грустинки даже в гости не зайдут,
И наполнят настроенье сотни радостных эмоций,
И все сложатся недели из торжественных минут!
КВН — это больше чем юмор,
И, конечно же, смех ни при чем,
Это воздух, который ты выбрал,
И тебе все теперь не почем!
И не важно, в какую там лигу,
Ты попал, это больше игры!
Нужно шутки придумать по ходу,
Обыграть должен с выдумкой ты!
КВН — игра поколений!
Этот дух помогает прожить!
Растереть милой шуткой проблему,
Вам не время и место тужить!
Сегодня повод грандиозный
Составить новый поздравок!
День КВНа! Пляшут звезды,
Находчивым даря восторг!
Пусть вдохновенно нас со сцены
Они смешат и веселят!
Пусть будет необыкновенным
У зрителя искристый взгляд!
Пусть будут равными команды
В своем умении острить!
Пусть дарят КВНу гранды,
Чтоб он продолжил вечно жить!
Поздравления с Днем КВН в смс
Праздник этот всей земли!
Очень любим от души,
За живот, хватясь, смеяться,
Даже по полу кататься!
Рад рабочий, бизнесмен,
Адвокат и шоумен
Встретить праздник КВН!
Обожаем все друзья
Классно жить, легко, шутя!
Креативным, заводным,
Молодым и озорным,
Находчивым, веселым,
И современно-новым
Слова мы посвящаем
И вас всех поздравляем,
И вам желаем быть в ударе,
И всегда шутить не даром,
Юмор, меткое словцо
Улыбнет во все лицо
Все нахмуренные брови —
И улучшится здоровье!
Кто нас классно рассмешит
И настроение поднимет?
КВН конечно же,
Нам усталость снимет!
В его день международный
Будем шутки мы травить,
Соберемся мы за чаем,
Наперебой будем шутить!