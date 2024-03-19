Международный день клиента — 19 марта. Поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Международным днем клиента в стихах
Спасибо вам, клиенты, дорогие
За верность и, конечно же, доверие!
Вы лучшие, вы самые крутые,
Для вас всегда открыты наши двери!
Чтоб жить всегда счастливо, улыбайтесь,
Тогда ваш мир наполнится теплом!
И к нам как можно чаще возвращайтесь,
Ведь мы всегда вас очень сильно ждем!
С Днем клиента сегодня поздравим,
Очень ценим, что выбрали нас
И торжественно Вам обещаем,
Мы заботиться будем о Вас!
Пожелаем Вам благ и удачи,
И достатка, и счастья, добра,
Чтобы к нам приходили почаще
И довольными были всегда.
С международным днем клиента,
От всей души вас поздравляем.
Вас очень ценим мы и любим,
И искренне вас уважаем.
Мы вам желаем гору счастья,
Огромных волн вам доброты.
Пусть в ваших семьях будет счастье,
Любви вам нежной, теплоты!
Поздравления с Международным днем клиента в смс
Мы клиентов уважаем,
Любим и боготворим,
И за то, что к нам приходят
Их всегда благодарим,
В день клиента им желаем
Процветанья и побед,
Пусть им ярко солнце светит,
И живут они сто лет!
День клиентов наступает,
Мы поздравить всех спешим,
Мы вам очень благодарны,
Плодотворны с вами дни.
Пожелаем вам здоровья,
В разных сферах процветать,
Доброты, любви и счастья,
Никогда не унывать!
Клиенты бывают разные:
Капризные, несуразные,
Встречаются и адекватные,
И в целом довольно приятные.
Без них невозможно движение,
В развитии фирм продвижение.
Мы сферы одной компоненты,
Спасибо вам, наши клиенты!
Поздравления с Международным днем клиента в прозе
Дорогие наши клиенты, от чистого сердца поздравляем вас с Международным днём клиента и желаем всегда делать правильный выбор и только в свою пользу, никогда не отказываться от своих желаний и постоянно иметь большие возможности для реализации любой мечты. Пусть жизнь вам дарит чудесное настроение, прекрасную погоду, высокий достаток, непременную возможность для удовлетворения любой потребности.
Поздравляем наших замечательных и дорогих клиентов с их праздником, с Международным днём клиента. Мы от души хотим всем пожелать всегда останавливать свой выбор на высоком качестве, постоянно наполнять свою жизнь всем самым необходимым для уюта и комфорта, никогда не разочаровываться ни в одной покупке или приобретении, всегда обладать надёжной информацией и безупречным вкусом.
Поздравляем с Международным днём клиента. Спасибо за то, что Вы всегда с нами. Желаем Вам здоровья и процветания, семейного благополучия и постоянного пребывания в компании хороших людей. Желаем Вам беречь в себе прекрасного человека и день за днём воплощать свои мечты! Будьте счастливы, любимы и богаты!
Самое важное - в нашем Telegram-канале