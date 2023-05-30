Международный день феминизма: что за праздник и отмечают ли его в России

Международный день феминизма - как отметить
В этот день многие социологи, правоведы и активисты устраивают просветительские мероприятия: лекции, конференции, круглые столы. В соцсетях запускают флешмобы в поддержку феминизма и напоминают о правах, которыми должны обладать женщины в современном обществе.
Что такое феминизм и в чем его истинный смысл
Феминизм нужен для того, чтобы женщины были полноправными членами гражданского общества и успешно реализовали свои права в разных сферах жизни. К сожалению, даже в XXI о такой простой вещи часто забывают.
Ранее нейросеть рисовала жительниц Барнаула на открытках к 8 Марта.