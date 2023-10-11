11 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Международный день девочек - 11 октября. Милые поздравления в стихах, прозе и смс

Помимо 8 марта девочек поздравляют по всему миру и 11 октября. Altapress.ru подготовил теплые и приятные поздравления в прозе, стихах и смс.

Девочка.
Девочка.
Фото: ru.freepik.com, автор karlyukav.

Поздравления с Днем девочек в прозе

Всех девочек нашей планеты поздравляю с Днем девочек! Будьте красивыми и внешне, и душой, наполняйте сердце добром и позитивом, оставайтесь одновременно слабыми и сильными, и всем сердцем любите своих родных и близких! Пускай ваша жизнь будет сказочно счастливой и полной ярких красок!

Дорогая моя девочка, сегодня твой праздник! И поэтому я желаю тебе выспаться, проснуться в отличном настроении, начать свой прекрасный день с улыбки и любимого напитка. Пусть все вокруг радует тебя и вдохновляет. Пусть сегодня будет много цветов, сюрпризов и подарков! Любви тебе, моя хорошая!

Всех девчушек поздравляю с международным днем девочек! Не спешите взрослеть, будьте озорными, активными, веселыми, гоняйте мяч во дворе, лазьте по деревьям, и играйте в куклы, время быстротечно и детство не воротишь, наслаждайтесь!

Поздравления с Днем девочек в стихах

С днем девочек сегодня
Принцесс поздравим наших.
Пусть с каждым днем становятся
Счастливее и краше.

Косички, и кудряшки,
И платьица в горошек,
Для вас найдем сегодня
Мы сотни слов хороших.

В ваш День международный
Любви желаем, ласки.
Пусть жизнь вся будет ваша
Волшебной доброй сказкой.

Поздравляю с праздником
Всех девочек Земли,
Желаю, чтоб красивыми,
Счастливыми росли.

За вами мяч веселый
Пусть бежит вприпрыжку,
Пусть за косички вас
Не дергают мальчишки.

Желаю, чтобы вас
Любили, баловАли,
Чтоб в будущем счастливыми
Вы женщинами стали.

Срывая новый лист календаря,
День девочек сегодня отмечаем,
Родительской любовью к ним горя,
Своих «Джульет» заботой окружаем!

Желаем нашим Барби — поумнеть,
А Гермионам быть душевней и добрее,
Дюймовочкам — до принца долететь,
Алисам — в зазеркалье быть смелее!

Чудесней вас, на целом свете нет,
На всей земле, от края и до края,
Всех девочек, больших и малых лет,
От всей души, сердечно поздравляем!

Поздравления с Днем девочек в смс

Девчонки, знайте, вы прекрасны,
Вы наши славные цветочки!
Словно лучи, улыбки ясны,
Глаза, как будто огонечки!

Желаем стать еще румяней,
Еще красивей и милей,
А также сбыточных желаний
И миллионы ярких дней!

Мировой день девочек это то, что нужно,
Давайте-ка его отметим весело и дружно,
Девочки, девчоночки, мы вас поздравляем,
Здоровья, радости, улыбок океан желаем!
Расцветайте, как цветочки ласковым, весенним днем,
Пылают пусть от счастья щечки, глазки пусть горят огнем!

Мир собою украшают,
Ярче солнышка сияют
И косички заплетают,
Чтоб мальчишек привлекать.

Всех девчонок поздравляю,
Смеха звонкого желаю,
Пусть вас счастье обнимает,
И дела идут на пять!

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость