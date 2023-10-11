Международный день девочек - 11 октября. Милые поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем девочек в прозе
Всех девочек нашей планеты поздравляю с Днем девочек! Будьте красивыми и внешне, и душой, наполняйте сердце добром и позитивом, оставайтесь одновременно слабыми и сильными, и всем сердцем любите своих родных и близких! Пускай ваша жизнь будет сказочно счастливой и полной ярких красок!
Дорогая моя девочка, сегодня твой праздник! И поэтому я желаю тебе выспаться, проснуться в отличном настроении, начать свой прекрасный день с улыбки и любимого напитка. Пусть все вокруг радует тебя и вдохновляет. Пусть сегодня будет много цветов, сюрпризов и подарков! Любви тебе, моя хорошая!
Всех девчушек поздравляю с международным днем девочек! Не спешите взрослеть, будьте озорными, активными, веселыми, гоняйте мяч во дворе, лазьте по деревьям, и играйте в куклы, время быстротечно и детство не воротишь, наслаждайтесь!
Поздравления с Днем девочек в стихах
С днем девочек сегодня
Принцесс поздравим наших.
Пусть с каждым днем становятся
Счастливее и краше.
Косички, и кудряшки,
И платьица в горошек,
Для вас найдем сегодня
Мы сотни слов хороших.
В ваш День международный
Любви желаем, ласки.
Пусть жизнь вся будет ваша
Волшебной доброй сказкой.
Поздравляю с праздником
Всех девочек Земли,
Желаю, чтоб красивыми,
Счастливыми росли.
За вами мяч веселый
Пусть бежит вприпрыжку,
Пусть за косички вас
Не дергают мальчишки.
Желаю, чтобы вас
Любили, баловАли,
Чтоб в будущем счастливыми
Вы женщинами стали.
Срывая новый лист календаря,
День девочек сегодня отмечаем,
Родительской любовью к ним горя,
Своих «Джульет» заботой окружаем!
Желаем нашим Барби — поумнеть,
А Гермионам быть душевней и добрее,
Дюймовочкам — до принца долететь,
Алисам — в зазеркалье быть смелее!
Чудесней вас, на целом свете нет,
На всей земле, от края и до края,
Всех девочек, больших и малых лет,
От всей души, сердечно поздравляем!
Поздравления с Днем девочек в смс
Девчонки, знайте, вы прекрасны,
Вы наши славные цветочки!
Словно лучи, улыбки ясны,
Глаза, как будто огонечки!
Желаем стать еще румяней,
Еще красивей и милей,
А также сбыточных желаний
И миллионы ярких дней!
Мировой день девочек это то, что нужно,
Давайте-ка его отметим весело и дружно,
Девочки, девчоночки, мы вас поздравляем,
Здоровья, радости, улыбок океан желаем!
Расцветайте, как цветочки ласковым, весенним днем,
Пылают пусть от счастья щечки, глазки пусть горят огнем!
Мир собою украшают,
Ярче солнышка сияют
И косички заплетают,
Чтоб мальчишек привлекать.
Всех девчонок поздравляю,
Смеха звонкого желаю,
Пусть вас счастье обнимает,
И дела идут на пять!