Международный день автомобилиста - 30 октября. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Днем автомобилиста и желаю всегда рулить в нужную сторону, никогда не сталкиваться с преградами на пути, выбирать маршрут к успеху и благополучию, мчать на любимом автомобиле к заветной мечте!

Желаю послушного руля, надежных, крепких колес, ровных, благополучных дорог и приятных попутчиков. Пускай впереди всегда горит «зеленый», над головой светит солнце, а под колесами шуршит идеально ровный асфальт. С праздником, автомобилист!