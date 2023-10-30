Международный день автомобилиста - 30 октября. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем автомобилиста в прозе
Поздравляю с Днем автомобилиста и желаю всегда рулить в нужную сторону, никогда не сталкиваться с преградами на пути, выбирать маршрут к успеху и благополучию, мчать на любимом автомобиле к заветной мечте!
Желаю послушного руля, надежных, крепких колес, ровных, благополучных дорог и приятных попутчиков. Пускай впереди всегда горит «зеленый», над головой светит солнце, а под колесами шуршит идеально ровный асфальт. С праздником, автомобилист!
Поздравляю с Днем автомобилиста. Желаю рулить и не думать о плохом. Желаю соблюдать правила безопасности как в жизни, так и на дороге. Пусть удача следует за тобой повсюду. Пусть на твоем пути будет ноль препятствий и максимум возможностей для достижения успеха! Желаю бодрого настроения и уверенности за рулем.
Поздравления с Днем автомобилиста в стихах
С Днем автомобилиста
Тебя я поздравляю.
Успехов и удачи
В твоем труде желаю.
Пускай по жизни светит
Тебе зеленый свет,
Пускай стучит моторчик
Еще десятки лет.
Пусть ровною дорогой
Ведет тебя судьба.
Сил, счастья и здоровья —
Сегодня и всегда!
Всех автолюбителей,
Шоферов и водителей
Сегодня поздравляем,
И дружно пожелаем:
Счастья и веселья
Удачи и везения,
Зеленых светофоров,
Дать конкурентам фору!
Чтобы были вы богаты,
Любой погоде рады,
Здоровы и любимы,
Для всех непобедимы!
Тебе в День автомобилиста
Желаю я дороги чистой!
Пусть серой лентой трасса вьется,
Пусть за рулем тебе поется.
Исправной будет пусть машина,
Пусть гвоздь не повстречают шины,
Удач желаю повсеместных,
Поездок легких, интересных!
Поздравления с Днем автомобилиста в смс
Пусть будет ровною дорога,
Погода пусть не подведет.
Уходит пусть с души тревога,
Пускай тебе всегда везет.
Тебя сердечно поздравляю,
Водитель самый ты крутой.
Здоровья крепкого желаю.
Иди вперед ты за мечтой!
Пусть без аварий и поломок
Железный служит конь —
Уверен будет на подъеме,
Легко берет разгон.
Пусть за рулем спокойно будет,
Дорога вдаль бежит.
И на любом маршруте
Удача пусть хранит!
Желаю улыбок лучистых
От тех, кого встретишь в пути!
Привет шлю в День автомобилиста,
Пусть ждет лишь успех впереди!
Пусть ровными будут дороги,
И добрым пусть будет ГАИ,
Растают, как снег, все тревоги,
В душе будет море любви!