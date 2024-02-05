Метели с небольшим порывистым ветром накроют Алтай

Однако уже 5 февраля в Алтайском крае ожидается ощутимая оттепель.

Так, в некоторых районах температура воздуха остановится на нулевой отметке с еле заметным похолоданием до минус 5 градусов мороза.

В Барнауле днем будет от минус 3 до минус 5 градусов мороза.

Ветер юго-западный, местами порывы до 17 метров в секунду.

Ожидаются небольшой снег и слабые метели. На дорогах гололедица.

Между тем группа ученых изучила влияние погодных бедствий на состав стратосферы. И пришли к выводу, что из-за гроз и штормов в средних слоях атмосферы растет концентрация водяного пара. Это может негативно сказаться на климате.

Собранные с помощью самолетов с научным оборудованием данные показали — во время шторма количество водяного пара в атмосфере превысило зафиксированные ранее уровни.

Именно это способствует потеплению климата и ускоряет разрушение озонового слоя.

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