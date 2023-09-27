Местами туман. Какая погода будет в Алтайском крае 27 сентября

Погода в Алтайском крае
Ночью температура опустится от 0 до -5 градусов, местами по западу сохранятся плюсовые значения — +1...+6 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер западный 2-7 м/с.
Днем потеплеет до +13...+18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в краевой столице столбики термометров покажут 0...-2 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер западный 2-7 м/с.
Днем температура поднимется до +13...+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с.