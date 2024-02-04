Местами снег и метели — чего ждать от погоды на Алтае в конце недели

Так, в регионе потеплеет до 0...-5 градусов. Местами небольшой, по северу умеренный снег и метели. На дорогах гололедица.
Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
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Воскресенье порадует жителей Алтайского края теплом и снегом.
Так, в регионе потеплеет до 0...-5 градусов. Местами небольшой, по северу умеренный снег и метели. На дорогах гололедица.
Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
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