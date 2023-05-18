19 мая
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Жизнь

Мэрия предлагает 7 млн рублей за спил старых деревьев во всех районах Барнаула

Почти 7 млн рублей предлагает администрация Барнаула за снос аварийных деревьев во всех пяти районах города. От них должны остаться лишь пни не выше 10 см.

Спиленные деревья.
Спиленные деревья.
Максим Стрелковский.

Сколько денег могут потратить на каждый район

На каждый район Барнаула закладывается немногим менее полутора миллионов рублей:

  • Железнодорожный — 1 363 477,05 ₽;
  • Ленинский — 1 401 300 ₽;
  • Индустриальный — 1 411 730 ₽;
  • Октябрьский — 1 407 570 ₽;
  • Центральный — 1 401 170 ₽.
Бензопила.
Бензопила.
CC0

Сроки выполнения работ

Контракты подписываются до 30 сентября 2023 года, все работы по ним подрядчикам предстоит выполнить в течение двух месяцев с момента подписания.

Работы выполняются по заявке заказчика в течение семи календарных дней после ее получения, в том числе в выходные и праздничные дни, и даже в ночное время.

При необходимости перекрытия дорожного движения подрядчик согласовывает схему перекрытия улиц с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, а также ГИБДД.

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