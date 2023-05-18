Мэрия предлагает 7 млн рублей за спил старых деревьев во всех районах Барнаула

Сколько денег могут потратить на каждый район
На каждый район Барнаула закладывается немногим менее полутора миллионов рублей:
- Железнодорожный — 1 363 477,05 ₽;
- Ленинский — 1 401 300 ₽;
- Индустриальный — 1 411 730 ₽;
- Октябрьский — 1 407 570 ₽;
- Центральный — 1 401 170 ₽.
Сроки выполнения работ
Контракты подписываются до 30 сентября 2023 года, все работы по ним подрядчикам предстоит выполнить в течение двух месяцев с момента подписания.
Работы выполняются по заявке заказчика в течение семи календарных дней после ее получения, в том числе в выходные и праздничные дни, и даже в ночное время.
При необходимости перекрытия дорожного движения подрядчик согласовывает схему перекрытия улиц с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, а также ГИБДД.