Мэрия Барнаула хочет снести мост на пр. Калинина и отстроить новый. Но кое-что мешает

Массовая убежденность
Напомним, что мост на пр. Ленина начали реконструировать в середине 2022 года, а при демонтаже подрядчик ужаснулся ранее скрытым внутренним повреждениям. Но, возможно, на самом деле они были не такими уж скрытыми, раз за ремонт взялись с большой оперативностью. Иначе неизвестно, сколько еще строение продержалось бы в своем аварийном состоянии.
На этом фоне, после окончания реконструкции моста, в городе массово заговорили о следующем обновлении – теперь уже моста на пр. Калинина. Не все были довольны такой перспективой, но практически каждый был уверен в ее неизбежности. Неясно, откуда взялась такая массовая убежденность, но, возможно, многим казалось логичным, что и второй немолодой путепровод нуждается в ремонте.
Довести до нужного состояния
В сообщениях в 2GIS водители шутили, что когда закроют второй мост, пробки "переедут" на только что отремонтированный. А СМИ неоднократно интересовались вопросом реконструкции калининского путепровода у алтайского министра транспорта Антона Воронова и в барнаульской администрации. Первый неизменно отвечал, что эти вопросы относятся к городскому уровню, и задавать их надо не ему.
Но в мэрии Барнаула слухи тоже не подтвердили, подчеркнув, что мост на пр. Калинина находится «в удовлетворительном состоянии, и о срочном ремонте, как было с путепроводом на пр. Ленина, речи не идет». По крайней мере, такой ответ получило издание amic.ru в декабре.
При этом мост на пр. Калинина был построен в 1982-1983 годах. Он на 20 лет младше, чем ленинский путепровод — тот возвели в 1962-м. И теперь у горожан сложилось смутное впечатление, что его хотят довести до такого же критического состояния, прежде чем взяться за очередной «срочный ремонт».
В частности, те барнаульцы, которых беспокоят не возможные пробки из-за закрытия, а собственные удобство и безопасность, жалуются на дыры, отсутствие ограждений у тротуаров и на то, что из-за снега эти самые тротуары сужаются чуть ли не до исчезновения, не оставляя пешеходам никакого шанса на своих двоих пересечь калининский мост.
Главная проблема
Altapress.ru также направил несколько вопросов в комитет города по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, касающихся состояния калининского путепровода. Оказалось, что большинство замечаний горожан комитет признает справедливыми, то есть мост все-таки находится в не совсем удовлетворительном состоянии. И тут выяснилась, что главная проблема другая — отсутствие денег.
Оценкой технического состояния мостов в Барнауле занимается специализированная организация, которая анализирует предыдущие обследования, выполняет замеры геометрических параметров, а также проводит инструментальные и геодезические измерения. Все это — специфические параметры, относящиеся к непрерывному мониторингу путепроводов.
Последнюю экспертизу моста на пр. Калинина проводили в 2022 году – в администрации отметили, что это было не так уж и давно, поэтому повторную пока не планируют. Занималась этим компания «Запсиб-Мост».
По результатам обследования специалисты зафиксировали выбоины на проезжей части, установили разрушение деформационных швов, трещины, колейность покрытия (еще один вид деформации) и нарушение гидроизоляции. По поводу некоторых из этих недостатков горожане даже обращались напрямую в комитет — в частности, из-за состояния деформационных швов. Эту проблему решили в ходе текущего содержания дорог, а вот что сделали с остальными и сделали ли вообще — не уточнялось.
Не стали в администрации отрицать и яму на пешеходной части. Но заметили, что из-за зимы и снега починить ее было невозможно – теперь ждут весны и тепла, чтобы начать работы. Напомним, что зима в этом сезоне наступила достаточно поздно, а снег, хоть и выпадал раньше декабря, но довольно быстро таял. Даже открытие моста на пр. Ленина 30 ноября прошло в бесснежной обстановке. Последняя жалоба о дырах в асфальте, тем временем, гуляла по соцсетям еще 23 октября.
Что касается жалоб на отсутствие ограждений, администрация лишь сослалась на то, что их не предусматривал изначальный проект моста. Зато, как отметили в комитете, тротуар находится выше уровня проезжей части, и это, видимо, равноценно.
Полностью снесли бы
Тем не менее, в комитете согласились, что все эти недостатки неизбежно влияют на решение о реконструкции. В 2019 году уже разрабатывалась проектно-сметная документация на ремонт путепровода, но денег на реализацию не было. Не появились они и сейчас, а документы уже устарели и нуждаются в корректировке и прохождении повторной госэкспертизы. Поэтому даже назвать точную сумму, необходимую на реконструкцию, администрация не может.
Однако известно, что, если бы деньги все-таки появились, мост, как и ленинский, полностью бы снесли, а затем отстроили новый — такой ответ мэрия дала на запрос altapress.ru.
Когда средства появятся – пока неизвестно. Мост на Новом рынке реконструировали за счет инфраструктурного казначейского кредита, который дается регионам под выгодный процент и на долгий срок. Перечень объектов, финансируемых за его счет, пока что определен только до 2024 года – калининского моста в нем нет. Появится ли он там на будущие годы, станет известно после очередного формирования перечня президиумом правительственной комиссии по региональному развитию.
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