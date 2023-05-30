1 июня
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Жизнь

"Мелодии на бис": 7 июня пройдет концерт Барнаульского духового оркестра

Барнаульский духовой оркестр закрывает свой 33 концертный сезон.

Барнаульский духовой оркестр
Барнаульский духовой оркестр

В программу концерта "Мелодии на бис" войдут самые яркие произведения из репертуара оркестра.

Зрители смогут услышать не только классическую и эстрадную музыку, но и джазовые пьесы. Прозвучат песни российских и зарубежных композиторов.

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов: Надежда Гончарук, Виктория Цой, солистка Алтайского государственного музыкального театра Юлия Башкатова и другие.

Концерт состоится 7 июня в 18:30 в ДК "Сибэнергомаш" (пр-т Ленина, 147).

Билеты в городских зрелищных кассах 72-00-00 www.kassy.ru.

Телефоны для справок: 8 (3852) 35-80-66, 8 983 358 2215.

Также купить билеты можно по Пушкинской карте.

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