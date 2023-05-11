МегаФон выяснил, где чаще всего отдыхали жители Алтайского края на майских

В 2023 году турпоток российских туристов в зарубежные страны на майских праздниках оказался на четверть больше, чем за аналогичный период 2022 года. Чаще всего россияне летали в Азию. А число путешественников из России в страны СНГ, наоборот, снизилось. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, когда проанализировали обезличенные данные абонентов в роуминге.

Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки. Египет вошел в десятку востребованных стран для отдыха, популярность этого направления восстанавливается – на майские праздники сюда приехало в 3,5 раза больше туристов, чем в прошлом году.

Вместе с тем, аналитики отмечают снижение интереса россиян к странам СНГ. Если в прошлом году на майские праздники в страны ближнего зарубежья поехали 71% туристов, то в этом году – 56%. Количество поездок в страны СНГ снизилось на 8,5% по сравнению с прошлым годом. Европейские страны приняли 7% путешественников, их доля за год сократилась еще на 1%.

У жителей Алтайского края самыми востребованными зарубежными направлениями на майских стали Казахстан и Турция. Не теряют актуальности и путешествия по Сибири. Тройка самых популярных внутрироссийских маршрутов у абонентов в этом сезоне выглядела так: почти 34% побывали на уик-энде в Новосибирской области, порядка 25% в Республике Алтай, и 7% в Кемеровской области.

Сам Алтайский край также привлекает туристов своей первозданной природой, горными ландшафтами, чистейшим воздухом, уникальными реками и озерами. Этой весной помимо соседей из близлежащих регионов его активно посещали москвичи, петербуржцы и жители Югры. Вместе с развитием инфраструктуры гостеприимства в крае улучшается и качество мобильной сети, что позволяет путешественникам с комфортом организовывать свой отдых: бронировать отели и базы отдыха, пользоваться навигаторами, узнавать больше об интересных местах с помощью цифровых гидов. Работа МегаФона по развитию качества связи и интернета отмечена независимым исследованием международной компании Ookla®. Медианная скорость скачивания компании в регионе составляет 28,74 Мбит⁄с, что является одним из самых высоких показателей среди всех операторов.