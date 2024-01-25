26 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Мега-поликлиника, небесное явление и приговор курьеру. Что произошло в Алтайском крае 25 января

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 25 января.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В Барнауле построят новое здание для поликлиники №9. Cмотрите, каким оно будет.

◆ Алтайские производители пантов маралов теряют миллионы из-за отсутствия продаж — вырученных денег не хватает даже на корм для животных.

◆ Курьер из Барнаула получил условный срок за то, что ездил к пенсионерам за деньгами, которые у них выманивали по сценарию «ваш родственник попал в ДТП». Прокурор заявил, что приговор незаконный, необоснованный, несправедливый и чрезмерно мягкий.

◆ 20 водителей трамваев в Барнауле прошли отбор, чтобы работать на новых белорусских вагонах.

◆ В небе над Алтайским краем вновь сфотографировали солнечное и лунное гало.

◆ В центре Барнаула на месте деревянного дома построят магазин. Ради него изменят схему тротуаров и перенесут автобусную остановку.

◆ На площади Октября в Барнауле когда-то стояла школа, в Доме под Шпилем жил писатель с «королевской» фамилией, а на месте Жилплощадки хотели построить Город-сад. Почитайте кое-что интересное о самых «центральных» микрорайонах Барнаула.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость