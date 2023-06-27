Медведи и белки атаковали оборудование в Алтайском заповеднике

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника получили 28 тыс. снимков животных с фотоловушек, но не вся аппаратура осталась цела.

В начале лета специалисты вышли на обслуживание сети фотоловушек и автоматических датчиков температуры и влажности воздуха.

Выяснилось, что медведи не оставили камеры видеонаблюдения без внимания.

Так, одну фотоловушку хозяева тайги полностью уничтожили, а еще одну сорвали, но не повредили. Зато получились хорошие кадры с косолапыми.

Кроме того, два датчика температуры и влажности воздуха пострадали от белок. Аппаратуру заменили на новую.

Ранее высокая вода Телецкого озера добралась до заповедника. А также стало известно, как жара повлияла на природу Алтая - показали в заповеднике.