28 января
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Жизнь

Медики Мамонтовской больницы добились отпускных выплат

В прошлом году медицинские работники Мамонтовской ЦРБ узнали, что недополучили отпускные за 2020-й год в период работы с короновирусной инфекцией. Пробовали разобраться самостоятельно — не смогли.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае.

Тогда мамонтовские медики обратились за помощью к депутату Госдумы Александру Терентьеву, который инициировал прокурорскую проверку. Об этом пишет пресс-служба партии «Справедливая Россия — За правду».

После проверки прокуратура Алтайского края подтвердила, что расчёт отпускных выполнен с нарушением закона, — а именно, — при их расчёте не учтены «ковидные» стимулирующие выплаты, что противоречит действующему законодательству. Главному врачу ЦРБ прокурор внес представление.

Теперь больнице необходимо вернуть медработникам недополученные отпускные. Это, по их подсчетам, порядка 400 тысяч рублей.

Первые возвраты денежных средств люди уже начали получать, — сообщают алтайские социалисты.

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