16 августа
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Жизнь

Мечты об автовокзале и "бессмертный" еж. 9 хороших событий августа на Алтае

Погода портится, ветер все холоднее, но есть на Алтае и хорошие новости: люди спасают раненых ежей, волонтеры реставрируют раритетные дома в Барнауле, а директор автовокзала не теряет надежды на преображение своего предприятия.

Грибы и ягоды в алтайских лесах
Грибы и ягоды в алтайских лесах
Грибы и грибники Алтайского края
  • В Алтайском крае впервые за десятилетия появится оборудование для углубления речного дна. Власти рассчитывают, что спецтехника, которая стоит более 1 млрд рублей, расширит возможности судоходства.
Судно.
Судно.
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Алтапресс, класс.
Алтапресс, класс.
Максим Стрелковский
  • Неравнодушные барнаульцы пять недель реставрировали деревянный “теремок” на ул. Анатолия, 59: очистили его от пыли, восстановили разрушенные детали резьбы и не только. Смотрите, как проходил процесс реставрации.
Отреставрированный дом на Анатолия, 59.
Отреставрированный дом на Анатолия, 59.
Дмитрий Лямзин
  • К концу июля жители Алтайского края начали собирать грибы ведрами. В соцсетях рассказывают, где самые грибные места.
Грибы и ягоды в алтайских лесах
Грибы и ягоды в алтайских лесах
Грибы и грибники Алтайского края
  • 2 августа жители Алтайского края наблюдали суперлуние. Фотографы сделали завораживающие кадры.
Суперлуние.
Суперлуние.
Роман Алдергот
  • Директор Барнаульского автовокзала Алексей Богданов пообещал большую реконструкцию здания. Вот что он планирует поменять в ходе ремонта.
Барнаульский автовокзал.
Барнаульский автовокзал.
Олег Богданов
  • Отдыхающие на Алтае спасли ежа, который попал под газонокосилку. Зверек заваливался на один бок, а на голове у него были раны. Ежа передали волонтерам Центра реабилитации диких животных.
Еж.
Еж.
Минприроды Алтайского края
  • В барнаульской Карандин-Арене помимо площадок для хоккея, фигурного катания и керлинга планируют организовать еще и зону под футбол.
&quot;Карандин-Арена&quot; в Барнауле
"Карандин-Арена" в Барнауле
Анна Зайкова
  • Компания "Румелко Агро" завозит первую партию скота на животноводческий комплекс в Заринском районе, самый крупный в Алтайском крае. На проект потратили 5,1 млрд рублей. Вот что в него входит, помимо буренок.
Корова в Горном Алтае.
Корова в Горном Алтае.
Дарья Беркетова
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