МЧС Алтайского края просит жителей сохранять спокойствие

Где пройдут учения
- Кондитерская фабрика "Алтай" в Барнауле;
- Каменский элеватор;
- Компания "Торгсервис 54" в Горняке;
- Компания "Холод" в Заринске;
- Многофункциональный культурный центр в с. Первомайское;
- Троицкая ЦРБ;
- Поспелихинский комбинат хлебопродуктов;
- Общежитие Солонешенского лицея профессионального образования;
- Топчихинский мелькомбинат;
- Ключевская школа-интернат;
- Баевское хлебоприемное предприятие;
- Павловский психоневрологический интернат.
Ранее в барнаульском аэропорту прошли учения по ликвидации ЧС.