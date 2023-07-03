Майо, бабагануш и бао. Как «Ах! Фест» кормил и учил готовить по-алтайски – фоторепортаж altapress.ru

Одно меню, одна команда
Главная идея «Ах! Феста» — популяризация здоровой и вкусной еды и адаптация кулинарных традиций в новых реалиях. Прямо на глазах гостей именитые шеф-повара со всей России создают новую алтайскую кухню из местных продуктов.
На фестиваль приехали члены команды Chefs Team Russia: например, шеф-повара Василий Вдовин, Евгений Банных, шеф-кондитеры Ольга Сенаторова и Екатерина Лихман.
А еще вице-президент Chefs Team Russia и основатель проекта #ШЕФИФЕРМЕР Юлия Литвиненко, Роман Мелькинов, ведущий шеф-повар, который стажировался в Мишленовских ресторанах Франции и Испании, и многие другие.
У каждого — километровый список званий и побед. Это единая команда, которая вместе придумывает и воплощает одно фестивальное меню.
Большинство из представленный блюд можно попробовать только на «Ах! Фесте», отметил организатор, руководитель «Алтайского Холмогорья» и бренд-шеф ресторана «Укроп и Гренка» Константин Михеев. «Здесь происходит эксперимент, игра с едой», - добавил он.
Правда, некоторые необычные блюда уже становятся традиционными. Например, из года в год в Холмогорье готовят кундюбки — нечто похожее на вареники. Однако они сделаны на крапивном тесте с запеченным в гриле картофелем и белыми грибами.
Также гостей кормили окрошкой с маслятами, жареным картофелем, папоротником и щавелем, супом-крапивником с судаком. Готовили и экзотические булочки бао на крапивном тесте с рваным томленым маралом и овощами в медово-пряном соусе. А алтайские хот-доги заправляли соусом майо — облепиховым.
Некоторые названия блюд звучали, как музыка. Например: бабагануш из печеных на костре баклажан с редукцией из томатов и вытяжкой из пихты.
«Шурпа из баранины с цветом бессмертника» — вообще похоже на название авангардного металл-альбома.
Теория и практика
Самое популярное блюдо — Холмогорский плов с добавлением экстракта лопуха. Для фестиваля приготовили 247 кг.
«Раньше каждая бабушка была гастроботаником: шла в огород и дергала травку для блюда. Мы хоть и используем новые технологии, идея остается той же. Берем из земли и природы все полезное и делаем из этого еду», - отметил Константин Михеев.
Большинство этих блюд шеф-повара учили готовить гостей на первом за шестилетнюю историю «Ах!Феста» мастер-классе.
Пили участники фестиваля только безалкогольное: пихтовый лимонад и квас. А также новенькую «Шаман-колу», сделанную на экстракте пихты сибирской, чаги, красного корня, полыни и других ингредиентов — в напитке около 15 трав-компонентов.
Акцентологический словарь подсказывает, что правильно все-таки говорить «пИхта».
Любопытно, что гости могли попробовать не только экзотические блюда, но и обычные домашние. В палатках выставляли угощения жители села Алтайское, которые приготовили для фестиваля пироги, морсы, сосиски в тесте и многое другое. Продавали здесь и копченое сало с колбасами.
Трогательные и полезные
Хоть умы и внимание гостей и были заняты притягательными вкусами и запахами, все же на фестивале было чем заняться. Например, отправиться в экскурсию по дендрарию с 1,5 тыс. видов растений. Здесь растет карликовая береза из тундры, голубые ели, голубика, чабрец и бесчисленное количество цветов.
Для участников проводили звуковые медитативные сеансы, лекции о красоте, здоровье и ароматах. На «Трогательной ферме» дети и взрослые кормили ягелем северного оленя, гладили коз, кроликов и поросят.
Несмотря на дождь, который периодически загонял гостей фестиваля под крыши кафе, многие смогли искупаться в теплых искусственных прудах и даже позагорать.
На одной площадке участников учили правильно играть в ручеек и водить хороводы, на другой — ирландским танцам. А на ярмарке — создавать сувениры из мха, посуду глины и украшения из эпоксидной смолы.
Можно было купить и готовые изделия: аппетитное на вид мыло в виде пирожных, фруктов и бутербродов, этноодежду и украшения, свечи, игрушки и сладости.
Полезным фестиваль был и для профессионалов: алтайские фермеры, шеф-повара и рестораторы из Москвы и Сибирского федерального округа провели круглый стол «Farm to table».
Эпицентром «Ах! Феста» стала главная сцена с кулинарными конкурсами и концертом, где выступали народные ансамбли и фолк-группы.
Всего праздник посетили более 3,5 тыс. гостей.