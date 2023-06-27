Маткапитал хотят увеличить почти до миллиона рублей

Материнский капитал проиндексируют на размер инфляции - об этом следует из материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России.
Минэкономразвития прогнозирует рост инфляции до 5,3% на конец 2023 года.
В связи с этим, согласно документу, к 2024 году маткапитал проиндексируют на 5,3%. Его увеличат до 618,1 тыс. рублей на первого ребенка и до 816,7 тыс. на второго.
Если семья уже получила выплаты на первого ребенка, то при рождении второго она сможет получить доплату в размере 198 тыс. руб.
А к 2026 году маткапитал вырастет до 668,5 тыс. рублей на первого ребенка и до 883,4 тыс. рублей — на второго.
Напоминаем, что в 2023 году размер выплаты составляет 587 тыс. рублей 775,6 тыс. рублей на первого и второго ребенка соответственно.