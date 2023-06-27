27 июня
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Жизнь

Маткапитал хотят увеличить почти до миллиона рублей

Через три года материнский капитал хотят увеличить до 668,5 тыс. рублей на первенца и до 883,4 тыс. рублей — на второго ребенка. Об этом сообщает РБК.

Беременная женщина.
Беременная женщина.
https://unsplash.com/

Материнский капитал проиндексируют на размер инфляции - об этом следует из материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России.

Минэкономразвития прогнозирует рост инфляции до 5,3% на конец 2023 года.

В связи с этим, согласно документу, к 2024 году маткапитал проиндексируют на 5,3%. Его увеличат до 618,1 тыс. рублей на первого ребенка и до 816,7 тыс. на второго.

Если семья уже получила выплаты на первого ребенка, то при рождении второго она сможет получить доплату в размере 198 тыс. руб.

А к 2026 году маткапитал вырастет до 668,5 тыс. рублей на первого ребенка и до 883,4 тыс. рублей — на второго.

Напоминаем, что в 2023 году размер выплаты составляет 587 тыс. рублей 775,6 тыс. рублей на первого и второго ребенка соответственно.

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