25 июня
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Жизнь

Мать Илона Маска отменила его поединок с Цукербергом

Илон Маск вызвал Марка Цукерберга на поединок, но он отменился, сообщает RT.

Илон Маск.
Илон Маск.
twitter.com/elonmusk/media

Американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Марк Цукерберг договорились о поединке в социальных сетях. Судя по заявлениям, они были настроены серьезно.

Маск заявил, что готов драться даже в клетке. На это Цукерберг ответил: "Отправь мне локацию".

В результате бой не состоялся. Мать Маска в соцсетях написала, что это произошло по ее вине.

Ранее личные данные Илона Маска оказались в утечке базы данных Tesla. Среди них — номер соцстрахования, который является национальным идентификационным номером в США.

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