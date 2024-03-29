Мастер-класс по смехойоге пройдет в Изумрудном парке

В преддверии Дня смеха всех желающих познакомиться с уникальной оздоровительной методикой. Она включает в себя игру, звук, фитнес, фейсбилдинг, медитацию и релаксацию.
Занятие поможет получить заряд бодрости и справиться с внутренними переживаниями.
Мастер-класс проведет Заборовский Роман, тренер-инструктор по йоге смеха.
Дата: 31 марта в 14:00.
Место: визит-центр парка «Изумрудный».
Вход: свободный.
Ранее стало известно, что в барнаульском парке "Изумрудный" появится долгожданный пешеходный фонтан.
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