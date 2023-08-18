Массовый праздник еды пройдет в Изумрудном парке

Семейный гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая» пройдет 26 августа в парке "Изумрудный", сообщают в правительстве Алтайского края.

Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года.

Участие примут 50 производителей продуктов и напитков региона. С 10:00 утра до 20:00 вечера зеленая зона превратится в настоящий город еды.

Например, будет так называемая "Сырная аллея" с молочной продукцией и сырами от известных брендов, таких как "Молочная сказка", "Белый замок" и десяток других.

Будет и "Медовое кольцо", где свой мед представят пять компаний, и бакалея - мука, крупы и макароны от "Алейки", "Гудвила", "Мельника", "Гранмулино" и других.

Алтайские продукты на "Дне сибирского поля". Июнь 2023 года. Дмитрий Лямзин

Представят на фестивале и растительные масла, и хлеб с хлебобулочными изделиями, и семечки.

Еще ряд компаний предложит гостям мясную и рыбную продукцию. Например, можно будет попробовать настоящего сибирского осетра в гриль-зоне крестьянского хозяйства Анатолия Вытоптова.

Производитель вяленых томатов и хлебокомбинат объединят усилия и проведут на одной площадке дегустацию брускетт с творожным сыром и овощами.

Компании также предложат гостям хумус, арахисовую пасту, пантовую и фитопродукцию, напитки от "Бочкарей", Барнаульского пивоваренного завода, «Аквамастера» и «Легенды Алтая», а также травяной чай.

Ранее сообщалось, что фестиваль меда пройдет в Барнауле 26 августа.