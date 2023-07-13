Массовый костюмированный сплав по реке проведут в Бийске

В программе "Алтай SUP-феста" - конкурс на лучший костюм, а также любительский спринт, музыкальная программа и фаер-шоу.
Афиша массового сплава на сапах.
Алтай SUP-фест
Главный приз - SUP-борд.
Stand up paddle board, SUP‑board или просто сап — это доска, на которой плавают стоя, управляя с помощью одного длинного весла.
Бесплатно поучаствовать может любой желающий - на своем сапе или арендованном у организаторов.
Регистрация начнется 22 июля в 16:30 у коммунального моста на Центральном пляже.
Старт - в 18:00. Финиш - пляж на Зеленом клине.
Ранее стало известно, что в Барнауле проведут две бесплатные дискотеки в стиле 80-х.