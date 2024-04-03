Масштаб зоны бедствия, национализация «Макфы» и новое время продажи алкоголя. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Завод «Макфа» собираются национализировать
Генпрокуратура намерена обратить акции компании «Макфа» в доход государства. Огромному концерну в числе прочих принадлежит крупяной завод в алтайском селе Троицкое.
Как сообщили altapress.ru на производстве, работа не прекращается, идет в штатном режиме.
Поводом к национализации послужила претензия Генпрокуратуры – бенефициары «Макфа» Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, когда были представителями госвласти. Партнеры по бизнесу и чиновники скрывали фактическое управление и владение группой, переписав свои проекты на родственников. Соответственно, доходы не декларировали.
Генпрокуратура пришла к выводу, что у активов компании – коррупционное происхождение.
Барнаульцы атаковали торговые сети и раскупили 5-литровые бутыли с водой
Несмотря на авторитетные заявления специалистов, что воду из-под крана можно пить — хоть она мутная и желтого цвета — барнаульцы решили не рисковать.
Корреспондент altapress.ru побывал в магазинах «Мария-Ра», «Магнит», «Ярче», «Бахетле» и других торговых точках. На кассах — очереди.
Дефицита воды нет. Но это касается лишь «малолитражек». Пятилитровые уходят «со свистом». Один могучий барнаулец приобрел сразу восемь пятилитровых бутылей. Уносил их в два приема.
Бывший мэр Славгорода, сидящий в колонии строгого режима, потребовал от мэрии и депутатов миллионы рублей
Главу Славгорода Сергея Горбунова обвинили в получении взятки и поместили под домашний арест в июне 2020 года.
В январе 2022 года Сергея Горбунова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Условные сроки главам в то время уже давно не давали – и бывшего мэра отправили в колонию строгого режима на 8 лет и 8 месяцев.
И вот летом 2023-го в Славгородский горсуд поступил новый иск от бывшего мэра. Он хочет добиться от администрации Славгорода и собрания депутатов выплаты ему зарплаты, которую он не получил из-за незаконной отставки, и компенсации морального вреда. Сумму оценил в 8 миллионов рублей.
Почитайте, что еще известно об этом деле.
Губернатор Алтайского края побывал в зоне бедствия и оценил масштабы стихии
Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко летал на вертолете в зону бедствия от мощного снеготаяния — Михайловский район.
Глава региона проверил, как организована работа с населением, чьи жилые дома и участки оказались подтоплены. Сейчас подъем воды остановился, затопленные участки постепенно освобождаются.
На месте ЧС работают комиссии, которые оценивают ущерб от стихии.
Выше уровня пола вода поднялась в 500 домах.
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В центре Барнаула ремонтники выкидывают крупный мусор из окна. Администрация Центрального района ответила altapress.ru, что пользователю земельного участка направлено предписание на приведение территории, прилегающей к зданию, в удовлетворительное санитарное состояние.
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