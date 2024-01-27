28 января
﻿
Жизнь

Масленица-2024: почему празднуют в марте и что обязательно нужно сделать

В этом году празднование Масляной недели выпало на середину марта, что непривычно: неделя перед Великим постом обычно выпадает на февраль. Altapress.ru расскажет о резком смещении даты и напомнит традиции Масленицы.

Блины.
Блины.
unsplash.com

Дата

Весна.
Весна.
СС0

У Масленицы нет точной даты: ежегодно она начинается в разные дни. Чтобы рассчитать дату начала праздника, нужно отнять 56 дней от даты Пасхи. В 2024 году Масленица приходится на неделю с 11 по 17 марта.

Сразу после Масленицы, 18 марта, наступает Чистый понедельник — начало Великого поста, который продлится 49 дней.

История

Блины.
Блины.
freepik.com/mdjaff

Первоначально празднование Масленицы на Руси было связано, по одной версии, с прославлением бога Солнца Ярилы, по другой — бога скота Велеса.

В Масленицу праздновали уходящую зиму и надеялись на скорое тепло. Гулянья сопровождались огнем — горящие костры, колеса и чучело были главными атрибутами праздника.

После принятия христианства Церковь освятила языческий праздник. Масленичная неделя стала последним этапом подготовки к Великому посту. В христианской традиции за время Масленицы верующие должны простить все обиды и покаяться.

Традиции

Весна. Цветение.
Весна. Цветение.
Михаил Хаустов

Застолья и народные гулянья — главные атрибуты праздника. За неделю люди наедаются и веселятся впрок, чтобы спокойно держать Великий пост.

В конце Масленичной недели сжигают чучело Масленицы. А раньше пепел было принято закапывать в полях для богатого урожая.

Главное угощение праздника — блины. Традиционно они символизируют солнце.

Масленичная неделя разделена по дням, в каждый из которых есть свои традиции.

  • Понедельник — свекор и свекровь отправляют невестку к ее родителям, а вечером сами приходили туда же. Первый блин принято отдавать бедным.
  • Вторник — устраивают смотрины, женихи выбирают невест и сватаются к ним. Свадьбу, в случае согласия, играют после Пасхи.
  • Среда — зять ходит к теще на блины.
  • Четверг — люди прекращают любые хозяйственные работы и начинают торжество: гуляют, поют, водят хороводы.
  • Пятница — к зятю в гости приходит теща.
  • Суббота — посвящена родственникам мужа, молодые невестки приглашают их в гости.
  • Воскресенье — люди просят прощения друг у друга за все обиды, нанесенные в течение года. Вечером торжественно сжигают чучело Масленицы.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость